陳茂波表示，國際投資者對香港未來信心不斷增強。他認為，他們信心回升的關鍵，在於內地經濟穩健增長、房地產風險可控、中央推動消費升級政策，加上內地積極歡迎外資，進一步強化國際資本對拓展內地市場的興趣。

陳茂波強調，香港必須發揮「超級聯繫人」角色，通過「內聯外通」策略鞏固優勢。對於部分外國投資者的疑慮，他表示會用數字和事實說話。

政府早前將100元從價印花稅門檻放寬，由300萬元提升至400萬元以下住宅及非住宅物業，惟物業交投持續偏軟。陳茂波表示，現時香港樓市正在逐步趨向穩定，未來政府在土地供應方面會非常謹慎。陳茂波預期，隨着利率趨向穩定甚至開始減息，市民置業意欲會回升。他又認為，在政府「搶人才」下，香港引進了19萬人才，相信有一部分人會轉化為購房的購買力。

其他報道

大公報：審查長和賣港口 不僅依據反壟斷法 還可以結合國安法、資料安全法等

特朗普：周六最後期限前達成TikTok出售協議

SpaceX據報敦促監管機構叫停蘋果衛星項目

內地3月製造業PMI升至50.5 勝預期 創一年高 非製造業亦勝預期

滬深三大指數低開 人行開展1667億人幣逆回購

恒指低開219點 科指跌1% 江蘇宏信上市升37% 長和跌4%

2025年3月31日 09:26

港股ADR跌117點 夜期低水143點 江蘇宏信上市 中海外等業績

中銀航空租賃：購買50架波音737-8 及70架空客A320NEO

長和：未就分拆全球電訊資產作出決定

北水增持中行 減持中糧家佳康