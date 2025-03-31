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陳茂波：外資對港投資轉趨積極 怕執輸急補倉

財政司司長陳茂波接受《文匯報》專訪時表示，國際投資者態度明顯轉向積極，又引述部分基金經理指，之前憂地緣政治而低配香港及內地市場，現在則擔心「執輸」，正急於補倉。

陳茂波表示，國際投資者對香港未來信心不斷增強。他認為，他們信心回升的關鍵，在於內地經濟穩健增長、房地產風險可控、中央推動消費升級政策，加上內地積極歡迎外資，進一步強化國際資本對拓展內地市場的興趣。

陳茂波強調，香港必須發揮「超級聯繫人」角色，通過「內聯外通」策略鞏固優勢。對於部分外國投資者的疑慮，他表示會用數字和事實說話。

政府早前將100元從價印花稅門檻放寬，由300萬元提升至400萬元以下住宅及非住宅物業，惟物業交投持續偏軟。陳茂波表示，現時香港樓市正在逐步趨向穩定，未來政府在土地供應方面會非常謹慎。陳茂波預期，隨着利率趨向穩定甚至開始減息，市民置業意欲會回升。他又認為，在政府「搶人才」下，香港引進了19萬人才，相信有一部分人會轉化為購房的購買力。

 

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