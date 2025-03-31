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央視：中國計劃對整車央企進行戰略性重組 提高產業集中度

央視引述國資委副主任茍坪表示，中國將對整車央企進行戰略性重組，提高產業集中度。鼓勵支持汽車央企與其他企業深化各種形式的合作，加快提升核心競爭力、市場佔有率。

汽車股個別發展。吉利（0175）現報16.72元，升0.12%。比亞迪（1211）現報404.4元，跌0.59%。華晨中國（1114）現報2.63元，升0.38%。廣汽集團（2238）現報3.18元，升2.25%。東風集團股份（0489）現報4.68元，升3.54%。長城汽車（2333）現報13.92元，跌1.97%。北京汽車（1958）現報2.05元，跌4.65%。慶鈴汽車股份（1122）現報0.5元，跌7.41%。小鵬（9868）現報78.75元，升1.94%。五菱（0305）現報0.485元，無升跌。理想（2015）現報100.3元，升0.7%。蔚來（9866）創上市新低，見28.55元，現報29.15元，跌3.64%。零跑（9863）現報50元，升2.04%。恒大汽車（0708）現報0.185元，升10.12%。

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