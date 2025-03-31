港元現報7.7785元升值2點子，曾貶值最多4點子，報7.7791元，亦曾升值最多11點子，報7.7776元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升81.36點子至3.85476%，是3月11日後最高；1星期HIBOR跌5.37點子至3.42679%，是3月24日後最低；2星期HIBOR跌5.55點子至3.51536%，是3月18日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至3.88244%，是3月18日後最低；6個月期HIBOR跌0.97點子至3.97417%，是3月18日後最低；12個月期HIBOR跌0.14點子至4.05304%，是2月19日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增52.78億元，至總數19783.77億元，是2月7日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增50.5億元，至總數6097.95億元，是3月7日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.01億元，至總數132.31億元，是2024年11月26日後最低。收市總結餘為446.21億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.29億元，至總數13107.3億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增9.35億元，至總數12024.07億元，是3月13日後最高。

美匯美息

美元指數現報103.825貶值0.219點或0.21%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32365%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5883%，連續5日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續5日擴闊，是2025年1月14日，當日利差報-0.3152%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升1.1點子至1.739%，是3月26日後最高；1星期Shibor升8.7點子至2.023%，是2月28日後最高；2星期Shibor升11點子至2.232%，是3月20日後最高；1個月期Shibor跌1.1點子至1.928%，是3月7日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.5點子至1.923%，是2月27日後最低；6個月期Shibor跌0.5點子至1.923%，是2月27日後最低；1年期Shibor跌0.7點子至1.926%，是2月27日後最低。

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