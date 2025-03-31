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金價再創新高 升穿3100美元

彭博社報道，金價再創新高，升穿3100美元，美國總統特朗普料將實施的最新關稅措施加劇市場對全球貿易戰的擔憂。特朗普上周簽署了對進口汽車徵收25%關稅的公告，市場也在為周三對等關稅政策做準備。