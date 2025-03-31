金價今年以來上漲了約18%，並至少15次刷新歷史高位。在地緣政治和宏觀不確定性上升的情况下，央行的買盤和避險需求推動了金價上漲。

金價曾升最多0.86%，高見3111.75美元，創紀錄新高。現報3106.93美元，升0.71%。連續升3日，累計升87.55美元，對上一次連續升3日是3月19日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月19日。

其他報道

全球瘋狂生成吉卜力改圖 OpenAI CEO籲用戶冷靜:「現在情況太瘋狂！」

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見逾6周低 貨幣基礎7周高

央視：中國計劃對整車央企進行戰略性重組 提高產業集中度

花旗：內銀定向增發 有助緩解淨息差壓力、恢復貸款能力

陳茂波：外資對港投資轉趨積極 怕執輸急補倉

大公報：審查長和賣港口 不僅依據反壟斷法 還可以結合國安法、資料安全法等

特朗普：周六最後期限前達成TikTok出售協議

SpaceX據報敦促監管機構叫停蘋果衛星項目

內地3月製造業PMI升至50.5 勝預期 創一年高 非製造業亦勝預期

滬深三大指數低開 人行開展1667億人幣逆回購

恒指低開219點 科指跌1% 江蘇宏信上市升37% 長和跌4%

港股ADR跌117點 夜期低水143點 江蘇宏信上市 中海外等業績

中銀航空租賃：購買50架波音737-8 及70架空客A320NEO

長和：未就分拆全球電訊資產作出決定

北水增持中行 減持中糧家佳康