彭博社報道，金價再創新高，升穿3100美元，美國總統特朗普料將實施的最新關稅措施加劇市場對全球貿易戰的擔憂。特朗普上周簽署了對進口汽車徵收25%關稅的公告，市場也在為周三對等關稅政策做準備。
金價今年以來上漲了約18%，並至少15次刷新歷史高位。在地緣政治和宏觀不確定性上升的情况下，央行的買盤和避險需求推動了金價上漲。
金價曾升最多0.86%，高見3111.75美元，創紀錄新高。現報3106.93美元，升0.71%。連續升3日，累計升87.55美元，對上一次連續升3日是3月19日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月19日。
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