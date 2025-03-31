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恒指半日跌404點 科指跌3% 跌穿50天線 江蘇宏信上市 僅升4% 長和跌3%

特朗普即將公布新一輪關稅措施，市場憂慮關稅，避險需求下，金價高見3111.75美元，再創新高，美債息全線向下，日股急跌，日經225指數曾跌逾4%，觸及逾半年低位，台股跌逾3%，韓股亦跌逾2%。美期、歐期同樣下跌。內地PMI雖勝預期，但港股跟隨外圍下跌，李寧（2331）跌8.86%，收報15.64元，是跌幅最大的藍籌。科指跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.6元，跌10.33%。江蘇宏信（2625）上市，曾升最多46%，收報2.62元，升4.8%。

長和（0001）曾跌最多4.65%，是3月18日後最大跌幅，當日跌幅為4.94%。低見43.05元，是3月21日42.9元後最低。收報43.5元，跌3.65%。連跌2日，累計跌2.2元，對上一次連跌2日是3月21日。成交金額減14.82%，至5.04億元

恒指今早低開219點，高位跌26點，低位跌406點，高低波幅380點。上升股份比例為14.32%，下跌為46.84%，無升跌為38.82%。

恒指半日跌404點或1.73%，報23022點，大市成交金額1437億元；國指跌126點或1.47%，報8479點。恒生科技指數收報5338點，跌3.06%。

藍籌股成交金額622.2億元，佔大市成交43.29%；科指成份股成交金額382.79億元，佔大市成交26.63%；國指成份股成交金額555.59億元，佔大市成交38.66%。

24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.9%，至156.79億元，佔大市成交10.9%。牛熊證成交金額70.71億元，減少29.69%；窩輪成交金額86.08億元，減少4.77%。

藍籌17隻升，65隻下跌，1隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.08%，收報24.8元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌8.86%，收報15.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報78.2元，升2.42%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.6元，跌10.33%。

恒指10天線(23818.2點)下試20天線(23802.65點)。科指跌穿50天線(5415.14點)。

江蘇宏信（2625）上市，定價2.5元。創上市新高，見3.65元，收報2.62元，升4.8%。

272間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，中海外（0688）收報13.86元，跌1.7%。

招商局港口（0144）收報13.14元，跌1.35%。

萬科（2202）收報5.47元，跌4.37%。

恒大物業（6666）收報0.77元，升1.32%。

復星國際（0656）收報4.05元，跌6.47%。

第四範式（6682）收報44.45元，跌3.68%。

快狗打車（2246）收報0.425元，跌1.16%。

草姬集團（2593）平上市低位1.65元，收報1.65元，跌1.2%。

大酒店（0045）收報5.86元，跌0.85%。

利福中國（2136）收報0.72元，跌1.37%。

越秀地產（0123）收報5.24元，跌2.24%。

中銀航空租賃（2588）：購買50架波音737-8 及70架空客A320NEO。收報61.25元，跌0.81%。

長和（0001）：未就分拆全球電訊資產作出決定。港澳辦網站貼《大公報》社評，籲長和停交易否則後果嚴重。《財新》引述盈拓：李澤楷所有業務獨立於長和。中國國家市場監督管理總局據報依法審查長和港口交易。長和據報研究或分拆環球電訊資產倫敦上市。長和暫緩賣港口下周不會簽約，消息：原因大家明啦。收報43.5元，跌3.65%。

青島啤酒（0168）去年多賺1.8%至43.45億元人民幣。收報55.55元，升1%。

碧桂園（2007）去年虧損收窄至328.35億元人民幣。收報0.47元，跌2.08%。

中石油（0857）去年多賺2%至1646.84億元人民幣。收報6.31元，升2.44%。

財政部落實注資，中建郵交四行定向增發A股共籌5200億人幣。

中行（3988）收報4.7元，升2.4%。

建行（0939）收報6.92元，升3.28%。

郵儲行（1658）收報4.87元，跌2.01%。

交行（3328）收報6.93元，跌0.14%。

何小鵬：小鵬（9868）今年投資30億元人幣予飛行汽車。收報77.3元，升0.06%。

東方航空（0670）去年虧損降至42億人幣，收入升16%。收報2.49元，跌3.86%。

工行（1398）去年純利3659億人幣升0.5%，末期息16.46分。工行（1398）料今年淨息差下行幅度收窄。收報5.51元，升0.36%。

建行（0939）去年純利微升0.3%末期息0.206元人幣，不良貸款率降3點子。建行（0939）劉方根：手績費及佣金收入跌幅與同業一致。收報6.92元，升3.28%。

中免（1880）去年盈利倒退16%至564.7億人幣，末期息1.05元。收報47.55元，跌4.71%。

周大福創建（0659） 的全資附屬公司周大福人壽推新保單暫托增值服務。收報7.15元，升0.28%。

農行（1288）去年純利增4.72%，末期息0.1255元。農行（1288）：今年淨息差續受壓，存款成本有下降空間。收報4.71元，升0.21%。

永旺（0984）：在本港發展小型專門店爲主，1年内難以扭虧。收報0.385元，無升跌。

世茂集團（0813）去年虧損擴至359億人幣，債務重組蝕121億人幣。收報0.87元，跌4.4%。

合生創展（0754）去年純利跌96%，物業減值撥備21億元。收報3.03元，跌6.19%。

Silchester減持TVB（0511）至10%以下。收報3.07元，跌2.85%。

永旺（0984）去年虧損擴大至3.38億，香港業務蝕2.88億。收報0.385元，無升跌。

華潤燃氣（1193）去年純利跌22%，派末期息70仙減三成。收報22.75元，跌19.33%。

順豐（6936）去年純利升逾兩成，派末期息0.44元人幣。收報37.95元，升2.29%。

嘉里物流（0636）去年純利按年大增95%，末期息增15%至0.15元。收報6.82元，跌2.99%。

徐冰增持商湯（0020）。收報1.46元，跌2.67%。

Capital Group，減持藥明康德（2359）至5%以下。收報67.1元，跌3.45%。

Capital Group，增持渣打（2888）。收報114.9元，跌1.96%。

美聯（1200）去年扭虧為盈，賺3.2億元，不派息。收報0.99元，跌8.33%。

澳門幸運博彩稅收按年跌3.75%至142億澳門元。

濠賭股

新濠國際發展（0200）見52周低3.8元，收報3.8元，跌7.54%。

美高梅中國（2282）收報10.36元，跌4.25%。

澳博（0880）收報2.4元，跌3.61%。

永利澳門（1128）收報5.54元，跌6.26%。

銀河娛樂（0027）收報30.45元，跌3.18%。

金沙中國（1928）收報15.44元，跌5.51%。

北水南下合計淨流入5.95億元，較上日減少92.78%，連續第7日流入，累計流入400.42億元，對上一次連續7日淨流入是3月3日。北水本月累計流入1579.63億元，按月增加3.39%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）625.9億元，較上日減36.17%，佔香港市場成交額由上日的21.35%增至21.76%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.16元，收報11元，升2.8%；德林國際（1126）創上市新高，見6.46元，收報6.27元，升3.13%；利華控股集團（1346）創上市新高，見1.44元，收報1.36元，跌2.16%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.3元，收報9.06元，升1.23%；中國通才教育（2175）創上市新高，見5.18元，收報3.3元，升18.28%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.23元，收報1.2元，升8.11%；青島港（6198）創上市新高，見6.62元，收報6.5元，跌0.91%；金茂源環保（6805）創上市新高，見2.1元，收報1.32元，升10%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見310元，收報283.8元，跌2.54%；衛龍美味（9985）創上市新高，見15.6元，收報15.02元，升6.07%；德翔海運（2510）創上市新高，見7.3元，收報7.18元，升16.94%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見16.18元，收報15.9元，升4.33%；江蘇宏信（2625）創上市新高，見3.65元，收報2.62元，升4.8%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2234元，收報2231元，升1%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9155.85元，收報9155.5元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1115.55元，收報1115.55元，升0.07%；價值黃金（3081）創上市新高，見73.32元，收報73.22元，升0.91%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1092.6元，收報1092.3元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.05元，收報1177.05元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.38元，收報9.38元，升0.75%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.42元，收報15.38元，升1.32%；港通控股（0032）創52周高，見9元，收報9元，無升跌；新鴻基公司（0086）創52周高，見3.19元，收報3.1元，跌1.9%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.87元，收報3.78元，升8.31%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.04元，收報0.04元，升11.11%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.37元，收報9.2元，跌1.18%；星光集團（0403）創52周高，見0.248元，收報0.225元，升4.17%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.99元，收報4.92元，跌0.2%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.18元，收報14.54元，升0.97%；萬洲（0288）創52周高，見7.12元，收報7.04元，升0.57%；翰森製藥（3692）創52周高，見24.95元，收報24.8元，升5.08%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見28.55元，收報28.65元，跌5.29%；晨鳴紙業（1812）低見0.58元，收報0.58元，跌4.92%；香港食品投資（0060）低見0.405元，收報0.41元，跌8.89%；世紀城市國際（0355）低見0.079元，收報0.079元，跌12.22%；稻香控股（0573）低見0.37元，收報0.37元，跌5.13%；合富輝煌（0733）低見0.36元，收報0.43元，跌4.44%；中國鑄晨８１（0810）低見0.15元，收報0.156元，跌1.27%；中國三迪（0910）低見0.014元，收報0.014元，跌12.5%；中澤豐（1282）低見0.075元，收報0.085元，跌1.16%；廣匯寶信（1293）低見0.08元，收報0.093元，跌30.6%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，海港企業（0051）低見4.6元，收報4.65元，跌0.64%；大快活集團（0052）低見5.53元，收報5.53元，跌2.98%；REGAL INT'L（0078）低見1.4元，收報1.8元，跌20%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.62元，跌1.59%；協合新能源（0182）低見0.445元，收報0.455元，跌1.09%；新濠國際發展（0200）低見3.8元，收報3.8元，跌7.54%；香港生力啤（0236）低見0.74元，收報0.74元，跌2.63%；順豪控股（0253）低見0.55元，收報0.55元，跌6.78%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.435元，收報0.435元，跌5.43%；蒙古能源（0276）低見0.5元，收報0.51元，跌7.27%。

異動股

上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創52周高，見2.1元，收報1.85元，升76.19%；優趣匯控股（2177）創52周高，見2.1元，收報2.1元，升43.84%；國瑞健康（2329）收報0.048元，升33.33%；帝王實業控股（1950）收報0.09元，升30.43%；奇點國峰（1280）創52周高，見3.9元，收報3.9元，升29.57%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.046元，升27.78%；華控康泰（1312）平上市低位0.024元，收報0.031元，升24%；中國城市基礎設施（2349）收報0.064元，升23.08%；浙江聯合投資（8366）收報0.023元，升21.05%；能源及能量環球（1142）收報0.62元，升19.23%；聖馬丁國際（0482）收報0.089元，升18.67%。

下跌異動股，包括，客思控股（8173）創上市新低，見0.087元，收報0.087元，跌51.12%；廣匯寶信（1293）創上市新低，見0.08元，收報0.093元，跌30.6%；盛力達科技（1289）收報1.49元，跌27.32%；鼎豐集團汽車（6878）停牌；興利（香港）控股（0396）收報0.086元，跌21.1%；建橋教育（1525）創上市新低，見2.06元，收報2.25元，跌20.77%；中國蜀塔（8623）收報0.155元，跌20.51%；永順控股香港（6812）創上市新低，見0.112元，收報0.118元，跌20.27%；REGAL INT'L（0078）見52周低1.4元，收報1.8元，跌20%；華潤燃氣（1193）收報22.75元，跌19.33%；匯森股份（2127）收報0.021元，跌19.23%。

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