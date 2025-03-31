期內淨利息收入52.88億元，升9.8%，淨服務費及佣金收入 13.29億元，增53.3%。

該行表示，受惠於較高利率環境，去年淨息差擴大16個基點至2.17%。淨利息收入上升近10%，反映出利率上升及大新對資金成本管理的關注之成效。然而，由於核心市場的貸款需求低迷，總貸款結餘較去年下降3%。

在2024年，集團應佔聯營公司重慶銀行的淨溢利錄得6.77億元。就重慶銀行投資的減值虧損為1600港元，較2023年減少97%。須注意就重慶銀行作出的撥備乃非現金項目，並不影響集團的資本充足比率。

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