大市半日沽空金額200.32億元，較上日增加14.22%，沽空金額佔大市成交比率為13.93%。
沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）21.33億元，較上日增加186%。上日流通股份增1.47%或11750萬個，至80.62億個，是2月13日後最多，當日達80.7億個。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.04%或300萬個，至64.42億個，是3月27日後最少，當日達64.45億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份增1.68%或648.72萬個，至3.92億個，是3月25日後最多，當日達3.92億個。
沽空增幅最多的股份為，ＧＸ中國半導－Ｕ（9191）增加31950.92%，至86217元；沽空減幅最多的股份為，安碩滬深三百（2846）減少99.7%，至2780元。
藍籌當中，沽空比率最高的是新地（0016）沽空比率52.32%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率56.81%。
其餘請看附圖。
其他報道
恒指半日跌404點 科指跌3% 跌穿50天線 江蘇宏信上市 僅升4% 長和跌3%
全球瘋狂生成吉卜力改圖 OpenAI CEO籲用戶冷靜:「現在情況太瘋狂！」
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見逾6周低 貨幣基礎7周高
大公報：審查長和賣港口 不僅依據反壟斷法 還可以結合國安法、資料安全法等