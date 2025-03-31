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半日沽空金額增14% 南方恒生科技沽空增1.8倍 街貨6周高

大市半日沽空金額200.32億元，較上日增加14.22%，沽空金額佔大市成交比率為13.93%。

沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）21.33億元，較上日增加186%。上日流通股份增1.47%或11750萬個，至80.62億個，是2月13日後最多，當日達80.7億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.04%或300萬個，至64.42億個，是3月27日後最少，當日達64.45億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增1.68%或648.72萬個，至3.92億個，是3月25日後最多，當日達3.92億個。

沽空增幅最多的股份為，ＧＸ中國半導－Ｕ（9191）增加31950.92%，至86217元；沽空減幅最多的股份為，安碩滬深三百（2846）減少99.7%，至2780元。

藍籌當中，沽空比率最高的是新地（0016）沽空比率52.32%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率56.81%。

其餘請看附圖。

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