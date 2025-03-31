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招商局港口去年多賺27% 末期息增逾三成至0.636元

招商局港口（0144）公布，截至去年底止年度，股東應佔利潤79.19億元，按年增加27%，每股基本盈幣1.886元，按年上升23.1%，末期息每股0.636元，按年增加32.5%。

集團收入118.42億元，按年增加3.14%。鑒於集團2023年8月出售寧波大榭股權，若剔除寧波大榭去年同期收入貢獻6.21億元，集團收入按年上升9%，主要來自業務量增長帶動。

年內集團完成集裝箱吞吐量14,575萬TEU，按年增加6%。其中，內地、香港及台灣港口項目 完成集裝箱吞吐量10,891萬TEU，按年增長5.3%；海外地區港口項目共完成 集裝箱吞吐量3,684萬TEU，按年增長8.1%。年內集團完成散雜貨吞吐量5.59億噸，按年增加0.3%。其中，內地港口項目共完成散雜貨吞吐 量5.50億噸，按年微跌0.1%。

 

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