集團2024年全年總計收入按年增26%至109.91億元，如不包括出售倫敦半島住宅公寓所得收入34.52億元，則錄得總計收入75.39億元，而2023年則錄得64.05億元。

集團指，儘管去年收入有所增長，但分別錄得股東應佔虧損9.43億元及基本虧損 1.76億元的原因，包括紐約半島酒店於2024年1月至9月期間翻新，而新開業的倫敦及伊斯坦堡半島酒店仍然需要時間達至穩定的營運階段；折舊總額上升1.66億元，由於倫敦半島酒店於2023年9月開業；淨融資費用增加至4.61億元，是由於倫敦半島酒店開業後不再資本化有關該酒店項目借貸利息，以及利率高企；投資仰光半島酒店項目的減值撥備為1.58億元及集團錄得投資物業重估虧損5.69億元。

截至去年底，集團股東應佔淨資產達354億元，而淨對外債務與資產總值比率為23%，仍維持在可以接受的水平，按年跌3個百分點。去年集團平均加權利率為4.7%，按年增0.3個百分點。

按港元計，去年本港半島酒店的收入按年增3%至10.69億元，當中出租率按年增6個百分點、平均房租下跌5%、平均可出租客房收入增10%；集團指，香港市民興起北上前往鄰近的深圳市，體驗其他食肆和酒店住宿，持續對本港餐飲業造成負面影響，但預期2025年前景樂觀。半島辦公大樓於2024年的出租率達86%，短期前景穩定。半島商場出租率達90%。

其餘酒店方面，東京半島收入按年增11%至8.26億元，倫敦半島收入按年增562%至8.56億元，紐約半島收入按年跌15%至6.5億元，芝加哥半島收入按年增6%至6.54億元，王府半島酒店收入按年跌1%至3.24億元等。

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