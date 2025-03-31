經營半島酒店的大酒店（0045）公布，2024年第四季大中華地區半島酒店的出租率按年升11個百分點至69%，按季則升15個百分點﹔第四季平均房租則按年跌7.66%至4265元，按季則升10.61%﹔第四季平均可出租客房收入（RevPAR）按年增9.18%至2937元，按季則升41.1%。
大酒店改變了2024年第四季披露方式，由以往單獨公布香港半島的營運數據，改為以「大中華地區」公布，大中華地區半島包括香港、上海及北京半島。
第四季其他亞洲地區的半島酒店出租率為67%，按年增10個百分點﹔第四季美國半島出租率為69%，按年增5個百分點；第四季歐洲半島出租率為56%，按年增15個百分點。
出租物業方面，集團第四季住宅出租率為95%，按年增5個百分點﹔商場出租率為88%，按年增1個百分點；辦公大樓出租率為85%，按年跌1個百分點。
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