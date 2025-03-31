集團去年收入按年增8.5%至163.42億元，三大業務中，物業管理服務收 入按年增約15%至約116.75億元；非業主增值服務收入按年減約6.4%至約19.6億元﹔及社區增值 服務收入按年減少約3.9%至27.08億元。

去年毛利率約為18.26%，按年跌1.35個百分點﹔物業管理服務毛利率為14.33%，按年跌0.26個百分點﹔非業主增值服務毛利率為16.02%，按年跌2.67個百分點﹔及社區增值 服務毛利率為36.82%，按年跌約1.55個百分點。

集團截至去年底現金及銀行結餘為118.67億元，按年增7.8%，經營活動所得現金淨額為23.03億元，按年跌4.7%。

截至2024年底的資產負債率約41.2%，較2023年底約40.3%增加了約0.9個百分點。

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