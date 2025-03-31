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ZA Bank委任吳忠豪為行政總裁 姚文松退任

ZA Bank公布，委任吳忠豪為新任行政總裁，任命於3月27日生效。ZA Bank同時宣布，姚文松已正式退任行政總裁及執行董事職務。

該表示，吳忠豪自2022年9月起擔任ZA Bank執行董事，未來將領導銀行追求持續的增長與創新。

ZA Bank續指，吳忠豪是ZA Bank創始成員之一，他在推動數字銀行創新、提升用戶體驗及制定產品發展策略方面擁有豐富經驗，並在銀行多個重要里程碑中發揮了關鍵作用，包括從申請香港數字銀行牌照到正式開業。

ZA Bank董事會表示，吳忠豪擁有卓越的領導才能和對銀行運作的深入了解，相信他將秉持風險為本的原則進一步推動金融科技創新，帶領ZA Bank開創更多新局面，並為客戶提供更安全可靠、更靈活便捷的一站式數字銀行體驗。

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