港產推廣數碼時裝應用的FabriX早前再度登陸「ComplexCon香港」，於ComplexCon潮流市集將聚焦推動按需生產 (on-demand) 的商業模式，結合設計師與消費者之間的互動方式，為訪客呈現 「即看－即試－即買」的數碼化體驗。
FabriX是香港全港首個結合創作、製作至元宇宙營銷的多維度虛擬時裝先導企劃，由 PMQ元創方主辦、香港特區政府「創意香港」贊助。
該公司表示，不少時裝和奢侈品品牌紛紛加入虛擬時裝行列，推出獨家產品、系列，更在虛擬平台上設立銷售點。實體與虛擬的界線逐漸變得模糊下，虛擬時裝將會繼續改寫市場對設計、銷售、購買及時裝的穿著方式。
故此，FabriX為新晉設計師提供所需支援，包括技術支援、3D設計、技術單位等，令到設計師可以有效宣傳其品牌。
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