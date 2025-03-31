FabriX是香港全港首個結合創作、製作至元宇宙營銷的多維度虛擬時裝先導企劃，由 PMQ元創方主辦、香港特區政府「創意香港」贊助。

該公司表示，不少時裝和奢侈品品牌紛紛加入虛擬時裝行列，推出獨家產品、系列，更在虛擬平台上設立銷售點。實體與虛擬的界線逐漸變得模糊下，虛擬時裝將會繼續改寫市場對設計、銷售、購買及時裝的穿著方式。

故此，FabriX為新晉設計師提供所需支援，包括技術支援、3D設計、技術單位等，令到設計師可以有效宣傳其品牌。

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