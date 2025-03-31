張建泰表示，製造業PMI從前值的50.2升至一年高點50.5（預期50.4），增幅超乎預期。分項指數看，新訂單指數和新出口訂單指數領漲，分別上漲0.7個百分點和0.4個百分點。儘管特朗普實施了關稅措施，但在農曆新年的季節性因素和預算赤字增加的公告之後，這些數據改善。從企業規模來看，小型企業增長率上升3.3個百分點，大型企業增長1.3個百分點。同時，非製造業PMI連續第二個月回升至50.8（預期50.6），前值為50.4。

張建泰表示，總體而言，PMI 指數的改善表明，中國的促進增長刺激措施正在發揮作用，以支撐市場情緒並抵消美國關稅的不確定性。在經歷了第一次貿易戰和新冠疫情衝擊後，中國製造業實現了供應鏈的重新定位和貿易份額的重新平衡，對美國實施關稅表現出了更強的抵禦能力，關稅引發的人民幣貶值壓力或將減弱。

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