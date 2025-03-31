摩通發表報告指，對長和（0001）推遲潛在的港口出售交易並不感到意外，相信長和將努力解決與各利益相關方的衝突，然後在7月27日確認交易（如果該日期有必要進一步延長，也不會感到驚訝）。而對於分析全球電訊業務，該行認為一直有相關猜測，若屬實，估值為1150億至1390億美元。維持長和「增持」評級，目標價50元。
摩通指，有報道指長和將不會於4月2日簽約出售巴拿馬港口，認為其餘擬出售的碼頭交易，並未取消。摩通分析會有4種何能的情況，包括，（1）交易照常進行。然而，這可能會對長和在內地和香港的業務產生影響；（2）交易可能以修改後的形式進行（例如只出售巴拿馬港口而不出售剩餘港口；或者買家財團發生變化，例如淡化貝萊德的作用；或者協議中增加確保中國船舶在待出售港口權益的條款）；（3）交易徹底取消；（4） 這些港口（或至少部分港口）隨後被出售給其他買家或中國國有企業（在獨家協議失效後），而不是全部出售給一個財團。
摩通認為，要阻止交易，可能透過反壟斷法，或國家安全方面出發。認為，儘管交易中涉及的港口並非在中國，但如果該交易被視為對中國市場競爭產生限制性影響，中國主管機關仍可能對該交易擁有管轄權。
其他報道
DeepSeek據報2月訪問量達5.25億次 超越ChatGPT
半島酒店大中華地區上季出租率升至69% RevPAR增逾9％
半日沽空金額增14% 南方恒生科技沽空增1.8倍 街貨6周高
恒指半日跌404點 科指跌3% 跌穿50天線 江蘇宏信上市 僅升4% 長和跌3%