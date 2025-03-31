蘇黎世的屏幕保及意外醫療現金津貼將無縫嵌入國泰品味網店的購買流程，國泰會員在國泰品味網店購買指定產品時，可以輕鬆一站式加購相關保障，完善個人保障。整個投保過程均可以在網上完成，讓會員可以享受便捷的客戶體驗。為慶祝是次合作發布，即日起至 2025 年 6 月 30 日期間，國泰品味網店亦會在會員購買指定產品時送出屏幕保。

此外，國泰會員更可尊享由蘇黎世提供的一系列一般保險，包括「自在家居」保險計劃、私家汽車保險計劃、「傭易保」僱傭保險計劃及「樂在人生」個人意外保險計劃。

國泰會員透過國泰網上平台投保蘇黎世一般保險產品，可以以港幣 2 元 = 1 里比率賺取「亞洲萬里通」里數，並享有低至七折的限時優惠。

會員只需在網上登記，即可獲贈 100「亞洲萬里通」里數（受條款及細則約束），並享用以下其中一項免費自選生活保，豐富會員整體體驗，以慶祝雙方結成策略合作夥伴。免費生活保包括網購保障、乘客平安保障、司機財物保障、窗戶/太陽能板保障及信用卡保障。

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