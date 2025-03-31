中國銀行（3988）、中國建設銀行（0939）、交通銀行（3328）、郵儲銀行（1658）周日公布，將在A股市場向財政部配發新股。財政部公布，將發行首批特別國債5000億元（人民幣，下同），積極支持上述四行補充核心一級資本。此次資本補充工作將按照市場化、法治化原則穩妥推進。
當前，國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處於「健康區間」。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。
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