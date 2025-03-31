理士國際（0842）較早前宣布以實物形式分拆海外業務到美國上市，首席投資官洪渝表示，早於2023年底、2024年初已就獨立上市事宜考慮。這與東西方對產品要求、應用場境及思維不同，因此才有分拆業務打算，目標是藉此擴大銷售有關，亦有些與地缘政治有關。現時包括中介、證券商等已介入及準備資料，希望愈快落實越好，並爭取今年第四季完成。是次分拆上市不用到中國證監會報備，而是港股股東獲分派美股。是次上市亦不涉及發新股集資及融資。
她又指，集團計劃在能源管理及軟件方面持續投入開發，因此擬將研發費用佔銷售比例由現時3%，用5至8年逐步提升至6至7%。隨著市場對人工智能及數據中心增加投入，對相關電池方案的需求增加，集團現有的生產線可予調整及切合，而不用另行投資。他們亦有計劃在美國開設组裝廠、亦在馬來西亞及越南新增廠房，初步估計涉及投資不多，料在未來18個月所需滾動投資，所需開支约6至7億元。
至於在今年的接單方面，她說，多以長單為主，今年首兩三個月的訂單趨勢增長之中，並在預期之內。隨著美國向外國加徵範圍擴大，她相信這亦觸發售美的價錢上漲，並將供美的供應地轉往東南亞，並且找船公司簽長约去確定運費水平。
在內地的鉛酸電池回收廠方面，去年度遇到虧損，她說，集團正調整原材料結構及提升效率，爭取該業務恢復盈利，並不排除在行業大洗牌，因此不排除在當中物色投資機會。
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