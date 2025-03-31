moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

傳4月起A股交易時間縮短30分鐘 《證券時報》﹕假消息

近日有消息指，中證監發布《關於優化證券市場休市安排的通知》，宣布自4月起對A股交易時間及節假日休市規則進行重大調整，全天交易時間縮短30分鍾。《證券時報》今日從權威部門獲悉，上述為虛假消息。

 

其他報道

理士冀第四季分拆海外業務到美國上市

中國財政部：將發5000億元特別國債注資國有大行 助提升穩健經營

國泰與蘇黎世保險成策略合作伙伴 國泰會員投保享每2元獲 1「亞洲萬里通」里數

摩通：對長和推遲交易不感意外 分析全球電訊業務傳聞非新鮮事

瑞穗：政策樂觀情緒推動 內地PMI超預期

DeepSeek據報2月訪問量達5.25億次 超越ChatGPT

ZA Bank委任吳忠豪為行政總裁 姚文松退任

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆向下 宜採取高沽美元策略

中國油氣被高院頒令清盤

半島酒店大中華地區上季出租率升至69% RevPAR增逾9％

中海外全年少賺38.9% 末期息30仙

大酒店去年轉蝕9.4億不派息 香港半島酒店平均房租跌5%

大新金融去年盈利升5% 末期息1.18元

半日沽空金額增14% 南方恒生科技沽空增1.8倍 街貨6周高

招商局港口去年多賺27% 末期息增逾三成至0.636元

恒指半日跌404點 科指跌3% 跌穿50天線 江蘇宏信上市 僅升4% 長和跌3%

滬指以近半日低位收市 收市跌0.97%

金價再創新高 升穿3100美元

全球瘋狂生成吉卜力改圖　OpenAI CEO籲用戶冷靜:「現在情況太瘋狂！」

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見逾6周低 貨幣基礎7周高

央視：中國計劃對整車央企進行戰略性重組 提高產業集中度

花旗：內銀定向增發 有助緩解淨息差壓力、恢復貸款能力

陳茂波：外資對港投資轉趨積極 怕執輸急補倉

大公報：審查長和賣港口 不僅依據反壟斷法 還可以結合國安法、資料安全法等

特朗普：周六最後期限前達成TikTok出售協議

SpaceX據報敦促監管機構叫停蘋果衛星項目

內地3月製造業PMI升至50.5 勝預期 創一年高 非製造業亦勝預期

滬深三大指數低開 人行開展1667億人幣逆回購

恒指低開219點 科指跌1% 江蘇宏信上市升37% 長和跌4%

港股ADR跌117點 夜期低水143點 江蘇宏信上市 中海外等業績

中銀航空租賃：購買50架波音737-8 及70架空客A320NEO

長和：未就分拆全球電訊資產作出決定