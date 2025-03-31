貸款增長方面，王祖興表示，目前香港貸款市場疲弱，美國未來減息步伐存不確定性，但今年下半年息口有望輕微下降，而高息環境會持續一段時間，有利企業貸款需求增加。他表示，大新仍會「非常審慎」控制信貸質素，嚴謹處理信貸審批，但預期大新今年整體貸款量會有大幅上升。

王祖興續指，港府今年GDP增長目標為2%至3%，大新料今年個人貸款方面的需求會上升，而減息會為淨息差帶來壓力，但亦同時會減輕銀行的利息支出，而大新將續調整存款及升息資產組合。他提到，大新去年個人銀行業務的活期及儲蓄比率上升，另中小企活期及儲蓄存款額亦有亮麗增長。

財資及環球市場方面，王祖興提到其投資組合的信貸質素保持穩健，大新繼續審慎管理財資資產組合，主要持有高信貸評級和相對較短期的資產，以便有效控制信貸和利率風險。

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