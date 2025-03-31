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恒指收市跌307點 恒指、國指連升4個月 恒指第一季升15%

美國新一輪關稅措施公布前，避險需求增，金價再創新高，美債息向下，日股急跌，日經225指數曾跌逾4%，見半年最大跌幅及新低，較12月高位下跌12%，進入技術性調整，台股跌逾4%，韓股亦跌逾3%。美期、歐期同樣下跌。內地PMI雖勝預期，但港股跟隨外圍下跌，連跌第2日，恒指、國指見逾3周低，科指見6周低。

全月計，恒指、國指連升4個月，科指則下跌。第一季，三大指數均上升，恒指升15%，科指更升20%。

今日恒指波幅收窄至396點，大市成交增12%至2852億，近一周最多，北水交易成交額亦增14%，北水佔香港市場成交額增至21.79%，淨流入則減少64%，至29.1億元，是3月24日後收市新低，當日報25.32億元。江蘇宏信（2625）上市曾升46%，收市無升跌。

長和（0001）曾跌最多4.65%，是3月18日後最大跌幅，當日跌幅為4.94%。低見43.05元，是3月21日42.9元後最低。今日收市報43.75元，是3月21日後收市新低，當日報43.25元。連跌2日，累計跌1.95元，對上一次連跌2日是3月21日。成交金額增58.86%，至9.41億元，是3月27日後最多，當日達12.62億元。

恒指今早低開219點，高位跌26點，低位跌423點，高低波幅397點。上升股份比例為22.23%，下跌為49.6%，無升跌為28.16%。

恒指收市跌307點或1.31%，報23119點，大市成交金額2573億元，較上日增加12.06%，是3月25日2852.69億元成交後最多；國指跌89點或1.05%，報8516點。恒生科技指數收報5394點，跌2.03%。

藍籌股成交金額1218.19億元，佔大市成交47.34%；科指成份股成交金額739.79億元，佔大市成交28.75%；國指成份股成交金額1063.04億元，佔大市成交41.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.83億元人民幣，相當於約0.89億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.46%，至184.37億元，佔大市成交7.16%。牛熊證成交金額83.05億元，減少17.42%；窩輪成交金額101.31億元，增加12.06%。

藍籌24隻升，56隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.81%，收報24.5元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌7.23%，收報15.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報79元，升3.47%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.67元，跌9.38%。

恒指10天線(23827.95點)下試20天線(23807.53點)。科指跌穿50天線(5416.27點)。

北水南下合計淨流入29.14億元，較上日減少64.64%，連續第7日流入，累計流入423.61億元，對上一次連續7日淨流入是3月3日。北水本月累計流入1602.82億元，按月增加4.91%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1121.72億元，較上日增14.39%，佔香港市場成交額由上日的21.35%增至21.79%。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.81%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見23002.81點，是3月4日22547.53點後最低。今日收市報23119.58點，是3月4日後收市新低，當日報22941.77點。連跌2日，累計跌459.22點，對上一次連跌2日是3月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月21日。

科指曾跌最多3.1%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5335.85點，是2月14日5300.01點後最低。今日收市報5394.72點，是2月13日後收市新低，當日報5235.28點。連跌2日，累計跌194.4點，對上一次連跌2日是3月20日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月20日。

國指曾跌最多1.58%，是3月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.62%。低見8470.5點，是3月5日8429.22點後最低。今日收市報8516.55點，是3月4日後收市新低，當日報8367.47點。連跌2日，累計跌161.13點，對上一次連跌2日是3月20日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月21日。

1個月表現

恒指本月累升0.78%或178點，升幅是2月28日後最大，當時收市升幅為13.43%；恒指連升4個月，對上一次連升4個月，是2024年5月31日；本月表現最佳的是翰森製藥（3692），累升35.96%，其次為宏橋（1378）及新奧（2688），分別升29.03%及24.18%。而表現最差的是比亞迪電子（0285），累跌19.56%，其次為舜宇（2382）及理想（2015），分別跌17.66%及15.7%。

國指本月累升1.18%或99點，升幅是2月28日後最大，當時收市升幅為14.02%；國指連升4個月，對上一次連升4個月，是2024年5月31日；本月表現最佳的是新奧能源（2688），累升24.18%，其次為紫金（2899）及攜程（9961），分別升21.6%及13.19%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌17.66%，其次為理想（2015）及中芯國際（0981），分別跌15.7%及13.99%。

科指本月累跌3.11%或173點，跌幅是2024年11月29日後最大，當時收市跌幅為3.24%；科指轉跌；本月表現最佳的是同程旅行（0780），累升20.54%，其次為騰訊音樂－ＳＷ（1698）及攜程（9961），分別升13.32%及13.19%。而表現最差的是地平線機器人－Ｗ（9660），累跌19.64%，其次為比亞迪電子（0285）及蔚來（9866），分別跌19.56%及17.87%。

3個月表現

恒指本季累升15.25%或3059點，升幅是2024年9月30日後最大，當時收市升幅為19.27%；本季表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升55.34%，其次為藥明生物（2269）及比亞迪（1211），分別升54.04%及47.34%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌25.36%，其次為新東方（9901）及長建（1038），分別跌25.33%及19.31%。

國指本季累升16.83%或1226點，升幅是2024年9月30日後最大，當時收市升幅為18.6%；本季表現最佳的是小鵬（9868），累升68.92%，其次為阿里巴巴（9988）及百濟神州（6160），分別升55.34%及52.2%。而表現最差的是新東方（9901），累跌25.33%，其次為海爾智家（6690）及攜程（9961），分別跌9.09%及8.48%。

科指本季累升20.74%或926點，升幅是2024年9月30日後最大，當時收市升幅為33.69%；本季表現最佳的是地平線機器人－Ｗ（9660），累升85.28%，其次為小鵬（9868）及阿里巴巴（9988），分別升68.92%及55.34%。而表現最差的是ASMPT（0522），累跌27.44%，其次為蔚來（9866）及海爾智家（6690），分別跌16.81%及9.09%。

午後消息股表現

由京東（9618）分拆的京東工業昨第三度申請上市。收報160.8元，跌2.19%。

理士（0842）冀第四季分拆海外業務到美國上市。收報2.53元，升0.4%。

國泰(0293(與蘇黎世保險成策略合作伙伴 國泰會員投保享每2元獲 1「亞洲萬里通」里數。

摩通：對長和（0001）推遲交易不感意外 分析全球電訊業務傳聞非新鮮事。收報43.75元，跌3.1%。

中國油氣（0842）被高院頒令清盤。收報2.53元，升0.4%。

保利物業（6049）去年賺14.7億人幣增近7% 末期息1.332元。收報31.3元，跌4.57%。

中海外（0688）全年少賺38.9% 末期息30仙。收報13.9元，跌1.42%。

大酒店（0045）去年轉蝕9.4億不派息 香港半島酒店平均房租跌5%。收報5.71元，跌3.38%。

大新金融（0440）去年盈利升5% 末期息1.18元。收報29.05元，跌16.76%。

招商局港口（0440）去年多賺27% 末期息增逾三成至0.636元。收報29.05元，跌16.76%。

今早及隔晚消息股表現

金價再創新高 升穿3100美元。

黃金股

紫金礦業（2899）收報17.68元，跌2%。

招金礦業（1818）收報15.48元，升0.78%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2248元，收報2246元，升1.67%。

央視：中國計劃對整車央企進行戰略性重組 提高產業集中度。

汽車股

吉利（0175）收報16.64元，跌0.36%。

比亞迪（1211）收報392.8元，跌3.44%。

華晨中國（1114）收報2.59元，跌1.15%。

廣汽集團（2238）收報3.21元，升3.22%。

東風集團股份（0489）收報4.74元，升4.87%。

長城汽車（2333）收報13.6元，跌4.23%。

北京汽車（1958）收報2.02元，跌6.05%。

慶鈴汽車股份（1122）收報0.495元，跌8.33%。

小鵬（9868）收報78.8元，升2.01%。

五菱（0305）收報0.48元，跌1.03%。

理想（2015）收報99.05元，跌0.55%。

蔚來（9866）創上市新低，見28.4元，收報28.95元，跌4.3%。

零跑（9863）收報50.25元，升2.55%。

恒大汽車（0708）收報0.17元，升1.19%。

江蘇宏信（2625）上市，定價2.5元。曾升46%，高見3.65元，曾跌4.4%，低見2.39元，收報2.5元，無升跌。

272間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，萬科（2202）收報5.54元，跌3.15%。

恒大物業（6666）收報0.77元，升1.32%。

復星國際（0656）收報4.17元，跌3.7%。

第四範式（6682）收報45.5元，跌1.41%。

快狗打車（2246）收報0.385元，跌10.47%。

草姬集團（2593）創上市新低，見1.64元，收報1.66元，跌0.6%。

利福中國（2136）收報0.71元，跌2.74%。

越秀地產（0123）收報5.29元，跌1.31%。

中銀航空租賃（2588）：購買50架波音737-8 及70架空客A320NEO。收報60.7元，跌1.7%。

長和（0001）：未就分拆全球電訊資產作出決定。港澳辦網站貼《大公報》社評，籲長和停交易否則後果嚴重。《財新》引述盈拓：李澤楷所有業務獨立於長和。中國國家市場監督管理總局據報依法審查長和港口交易。長和據報研究或分拆環球電訊資產倫敦上市。長和暫緩賣港口下周不會簽約，消息：原因大家明啦。收報43.75元，跌3.1%。

青島啤酒（0168）去年多賺1.8%至43.45億元人民幣。收報56元，升1.82%。

碧桂園（2007）去年虧損收窄至328.35億元人民幣。收報0.48元，無升跌。

中石油（0857）去年多賺2%至1646.84億元人民幣。收報6.29元，升2.11%。

財政部落實注資，中建郵交四行定向增發A股共籌5200億人幣。

中行（3988）收報4.69元，升2.18%。

建行（0939）收報6.88元，升2.69%。

郵儲行（1658）收報4.81元，跌3.22%。

交行（3328）收報6.96元，升0.29%。

何小鵬：小鵬（9868）今年投資30億元人幣予飛行汽車。收報78.8元，升2.01%。

東方航空（0670）去年虧損降至42億人幣，收入升16%。收報2.52元，跌2.7%。

工行（1398）去年純利3659億人幣升0.5%，末期息16.46分。工行（1398）料今年淨息差下行幅度收窄。收報5.54元，升0.91%。

建行（0939）去年純利微升0.3%末期息0.206元人幣，不良貸款率降3點子。建行（0939）劉方根：手績費及佣金收入跌幅與同業一致。收報6.88元，升2.69%。

中免（1880）去年盈利倒退16%至564.7億人幣，末期息1.05元。收報48.65元，跌2.51%。

周大福創建（0659） 的全資附屬公司周大福人壽推新保單暫托增值服務。收報7.18元，升0.7%。

農行（1288）去年純利增4.72%，末期息0.1255元。農行（1288）：今年淨息差續受壓，存款成本有下降空間。收報4.68元，跌0.43%。

永旺（0984）：在本港發展小型專門店爲主，1年内難以扭虧。收報0.385元，無升跌。

世茂集團（0813）去年虧損擴至359億人幣，債務重組蝕121億人幣。收報0.88元，跌3.3%。

合生創展（0754）去年純利跌96%，物業減值撥備21億元。收報3.09元，跌4.33%。

Silchester減持TVB（0511）至10%以下。收報3.08元，跌2.53%。

永旺（0984）去年虧損擴大至3.38億，香港業務蝕2.88億。收報0.385元，無升跌。

華潤燃氣（1193）去年純利跌22%，派末期息70仙減三成。收報23.2元，跌17.73%。

順豐（6936）去年純利升逾兩成，派末期息0.44元人幣。收報38.45元，升3.64%。

嘉里物流（0636）去年純利按年大增95%，末期息增15%至0.15元。收報6.85元，跌2.56%。

徐冰增持商湯（0020）。收報1.49元，跌0.67%。

Capital Group，減持藥明康德（2359）至5%以下。收報69.2元，跌0.43%。

Capital Group，增持渣打（2888）。收報114.3元，跌2.47%。

美聯（1200）去年扭虧為盈，賺3.2億元，不派息。收報1.02元，跌5.56%。

澳門幸運博彩稅收按年跌3.75%至142億澳門元。

濠賭股

新濠國際發展（0200）見52周低3.78元，收報3.81元，跌7.3%。

美高梅中國（2282）收報10.44元，跌3.51%。

澳博（0880）收報2.4元，跌3.61%。

永利澳門（1128）收報5.57元，跌5.75%。

銀河娛樂（0027）收報30.4元，跌3.34%。

金沙中國（1928）收報15.6元，跌4.53%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.16元，收報10.94元，升2.24%；德林國際（1126）創上市新高，見6.46元，收報6.26元，升2.96%；利華控股集團（1346）創上市新高，見1.44元，收報1.36元，跌2.16%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.3元，收報9.24元，升3.24%；中國通才教育（2175）創上市新高，見5.18元，收報3.3元，升18.28%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.3元，收報1.3元，升17.12%；青島港（6198）創上市新高，見6.62元，收報6.44元，跌1.83%；金茂源環保（6805）創上市新高，見2.1元，收報1.29元，升7.5%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見310元，收報290.8元，跌0.14%；衛龍美味（9985）創上市新高，見15.6元，收報15.22元，升7.49%；德翔海運（2510）創上市新高，見7.3元，收報6.8元，升10.75%；腦動極光（6681）創上市新高，見7.38元，收報7.29元，升3.7%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見16.46元，收報16.46元，升8.01%；江蘇宏信（2625）創上市新高，見3.65元，無升跌；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2248元，收報2246元，升1.67%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9156.95元，收報9156.95元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1115.55元，收報1115.55元，升0.07%；價值黃金（3081）創上市新高，見73.66元，收報73.62元，升1.46%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1092.6元，收報1092.35元，升0%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8485.2元，收報8485.2元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.05元，收報1176.5元，跌0.03%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.45元，收報9.45元，升1.5%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1091.75元，收報1091.75元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見287.3元，收報287.3元，升1.16%；港通控股（0032）創52周高，見9.05元，收報9.05元，升0.56%；新鴻基公司（0086）創52周高，見3.19元，收報3.1元，跌1.9%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.87元，收報3.78元，升8.31%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.043元，收報0.039元，升8.33%；力寶華潤（0156）創52周高，見1.02元，收報0.99元，升6.45%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.55元，收報0.53元，升11.58%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.37元，收報9.24元，跌0.75%；廖創興企業（0194）創52周高，見5.11元，收報4.34元，升10.43%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.18元，收報14.38元，跌0.14%；萬洲（0288）創52周高，見7.14元，收報7.14元，升2%；翰森製藥（3692）創52周高，見24.95元，收報24.5元，升3.81%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見28.4元，收報28.95元，跌4.3%；晨鳴紙業（1812）低見0.58元，收報0.65元，升6.56%；香港食品投資（0060）低見0.405元，收報0.41元，跌8.89%；ALCO HOLDINGS（0328）低見0.235元，收報0.25元，跌3.85%；世紀城市國際（0355）低見0.078元，收報0.088元，跌2.22%；未來世界控股（0572）低見0.43元，收報0.43元，跌10.42%；稻香控股（0573）低見0.37元，收報0.38元，跌2.56%；合富輝煌（0733）低見0.36元，收報0.415元，跌7.78%；中國鑄晨８１（0810）低見0.15元，收報0.156元，跌1.27%；中國三迪（0910）低見0.013元，收報0.014元，跌12.5%。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，協鑫科技（3800）低見0.97元，收報0.98元，跌2%；九龍建業（0034）低見3.08元，收報3.31元，跌2.93%；第一拖拉機股份（0038）低見6.12元，收報6.13元，跌3.62%；海港企業（0051）低見4.55元，收報4.58元，跌2.14%；大快活集團（0052）低見5.53元，收報5.6元，跌1.75%；REGAL INT'L（0078）低見1.4元，收報1.74元，跌22.67%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.084元，升9.09%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.62元，跌1.59%；協合新能源（0182）低見0.445元，收報0.45元，跌2.17%；新濠國際發展（0200）低見3.78元，收報3.81元，跌7.3%。

異動股

上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創52周高，見2.1元，收報1.67元，升59.05%；優趣匯控股（2177）創52周高，見2.1元，收報2.09元，升43.15%；帝王實業控股（1950）收報0.094元，升36.23%；駿高控股（8035）收報0.065元，升30%；奇點國峰（1280）創52周高，見4元，收報3.89元，升29.24%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.046元，升27.78%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升27.71%；匯隆控股（8021）收報0.039元，升25.81%；電子交易集團（8036）收報0.049元，升25.64%；中國城市基礎設施（2349）收報0.064元，升23.08%；僑雄國際（0381）收報0.69元，升21.05%。

下跌異動股，包括，廣匯寶信（1293）創上市新低，見0.08元，收報0.086元，跌35.82%；盛力達科技（1289）收報1.47元，跌28.29%；建橋教育（1525）創上市新低，見2.06元，收報2.15元，跌24.3%；客思控股（8173）創上市新低，見0.087元，收報0.136元，跌23.6%；鼎豐集團汽車（6878）停牌；REGAL INT'L（0078）見52周低1.4元，收報1.74元，跌22.67%；興利（香港）控股（0396）收報0.087元，跌20.18%；中國口腔產業（8406）收報0.088元，跌17.76%；華潤燃氣（1193）收報23.2元，跌17.73%；永順控股香港（6812）創上市新低，見0.112元，收報0.122元，跌17.57%；華昊中天醫藥（2563）創上市新低，見4.28元，收報4.41元，跌17.42%。

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