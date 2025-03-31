統計處公布，今年2月零售業總銷貨價值的臨時估計為294億元，按年下跌13%，遠遜預期，連跌12個月。扣除價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計跌15%。今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.8%。
2月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年跌7.3%。
按零售商主要類別的銷貨價值由高至低分析，今年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，未分類消費品的銷貨價值下跌2%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌15.8%）；超級市場貨品（下跌4.4%）；服裝（下跌5.4%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌5.3%）；百貨公司貨品（下跌9.9%）；燃料（下跌8.5%）；汽車及汽車零件（下跌49.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌12.3%）；書報、文具及禮品（下跌10.9%）；傢具及固定裝置（下跌25.6%）；中藥（下跌9.1%）；以及眼鏡店（下跌7.6%）。
另一方面，二零二五年首兩個月與二零二四年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值上升0.7%。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升0.6%）。
發言人表示，2月零售業總銷貨價值的按年跌幅擴大，部分是由於農曆新年今年在一月尾來臨，較去年的二月中為早所致。合併今年首兩個月的數字以消除這方面的影響，零售業總銷貨價值的按年跌幅較去年12月收窄。
展望未來，發言人指出，中央政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業及盛事項目的發展，以及本地勞工市場的就業收入持續增長，均對零售業有利，儘管業界會繼續面對旅客和市民消費模式轉變的挑戰。
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