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俊盟國際：助蒙古銀行T-Card拓展至在港消費

俊盟國際（8062）公布，夥拍蒙古支付服務供應商Bonum LLC，與蒙古國之中央銀行蒙古銀行達成合作。在俊盟國際技術支持及易付達（亞洲）提供收單服務下，三方成功協助由蒙古銀行發行的支付卡「T-Card」拓展至香港，透過易付達（亞洲）技術開發，T-Card成功首次在海外落地，並於本地部份餐廳合作夥伴中率先推出相關支付方式。當地旅客訪港只需使用T-Card付款，方便其在港消費。未來，公司逐步將T-Card拓展至本地其他商戶，滿足訪港蒙古旅客的電子支付需求。

T-Card目前於蒙古市面流通的支付卡總數超過200萬張，佔整體支付卡流通數量逾四成半，而整體交易總額佔比亦超過四成。

俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑表示，「我們十分榮幸成為蒙古銀行首間香港電子支付技術合作夥伴，並將共同加快當地數碼化轉型。在推動香港成為智慧城市的同時，亦響應港府推動跨地區電子支付之互聯互通。我們將繼續積極探索不同海外智慧城市項目，捉緊國際市場發展機遇」。除了T-Card，集團亦一直致力拓展海外版圖，包括去年與阿聯酋數字銀行簽訂諒解備忘錄，為雙方合作做好全方位準備。

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