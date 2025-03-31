T-Card目前於蒙古市面流通的支付卡總數超過200萬張，佔整體支付卡流通數量逾四成半，而整體交易總額佔比亦超過四成。

俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑表示，「我們十分榮幸成為蒙古銀行首間香港電子支付技術合作夥伴，並將共同加快當地數碼化轉型。在推動香港成為智慧城市的同時，亦響應港府推動跨地區電子支付之互聯互通。我們將繼續積極探索不同海外智慧城市項目，捉緊國際市場發展機遇」。除了T-Card，集團亦一直致力拓展海外版圖，包括去年與阿聯酋數字銀行簽訂諒解備忘錄，為雙方合作做好全方位準備。

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