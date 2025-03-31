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本港2月新批出按揭貸款額按月升4.3%

金管局公布，今年2月新申請貸款個案較1月按月增加0.4%至6,542宗。

2月新批出的按揭貸款額較1月增加4.3%至261億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加21.6%至121億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少9.9%至110億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加4.4%至30億元。

2月新取用按揭貸款額較1月增加12.8%至176億元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月的93%上升至2月的94%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月的3.4%下降至2月的2.4%。

2月未償還按揭貸款總額按月增加0.2%至18,767億元。

按揭貸款拖欠比率為0.12%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。

 

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