moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

證監會：利用AI分析發現有公司批貸款時沒做好盡職審查

證監會發表3月份執法通訊，通訊提到證監會運用人工智能（AI）協助數據分析，以試點形式分析從事放債活動的上市公司，發現於管治方面常見的風險預警跡象，如上市公司在進行極少或並無進行盡職審查的情况下，向第三方批出大額貸款；在貸款發放後不久便作出重大的減值撥備，因而引起對內部監控及監察方面的關注；減值估值的披露，於已公布的財務報表中被列為關鍵審計事項。

證監會提到，該會以試點工作為基礎，推出了「市場偵測模型」，當中運用了以AI驅動的分析方法來評估財務披露、市場趨勢及各項管治指標，以識別風險狀况加劇的公司。

另外，證監會指出，留意到上市公司的高層人員，或會利用貸款安排作為將公司資金轉移給關連方的手段，其貸款雖於安排上看似合法，但卻欠缺真正的商業目的，而且其後進行減值，實際上掩飾了屬欺詐性的資金流失。

證監會舉例，指尖悅動（6860）及向15名借款人授出20筆合共超過5億元的貸款。該公司其後錄得相關減值虧損約4.24億元。

證監會稱，指尖悅動於盡職審查方面出現重大疏忽，只有四筆貸款是有擔保，而有關證券卻被含糊地入帳為應收帳項，且沒有可識別的債務人。另有八筆貸款的資金被撥付予毫無關連的私人公司，而有至少三筆貸款未經行政總裁批准，違反了內部政策，而證監會先前曾對指尖悅動展開法律程序。

其他報道

2月外匯基金總資產按月減少1029億

本港2月新批出按揭貸款額按月升4.3%

全日沽空金額增3% 南方恒生科技增2倍 比率79% 9個月高

俊盟國際：助蒙古銀行T-Card拓展至在港消費

港2月零售總銷貨價值按年跌13% 遠遜預期

恒指收市跌307點 恒指、國指連升4個月 恒指第一季升15%

大新王祖興：料今年港CRE貸款額下跌 減息預期個人貸款需求升

市監局查長和賣港口交易 外交部：反對經濟脅迫、霸道霸凌損害他國正當權益行為

傳4月起A股交易時間縮短30分鐘 《證券時報》﹕假消息

京東工業昨第三度申請上市

理士冀第四季分拆海外業務到美國上市

中國財政部：將發5000億元特別國債注資國有大行 助提升穩健經營

國泰與蘇黎世保險成策略合作伙伴 國泰會員投保享每2元獲 1「亞洲萬里通」里數

摩通：對長和推遲交易不感意外 分析全球電訊業務傳聞非新鮮事

瑞穗：政策樂觀情緒推動 內地PMI超預期

DeepSeek據報2月訪問量達5.25億次 超越ChatGPT

ZA Bank委任吳忠豪為行政總裁 姚文松退任

【有片：埋身擊】美元兌日圓反覆向下 宜採取高沽美元策略

中國油氣被高院頒令清盤

半島酒店大中華地區上季出租率升至69% RevPAR增逾9％

中海外全年少賺38.9% 末期息30仙

大酒店去年轉蝕9.4億不派息 香港半島酒店平均房租跌5%