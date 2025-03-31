證監會發表3月份執法通訊，通訊提到證監會運用人工智能（AI）協助數據分析，以試點形式分析從事放債活動的上市公司，發現於管治方面常見的風險預警跡象，如上市公司在進行極少或並無進行盡職審查的情况下，向第三方批出大額貸款；在貸款發放後不久便作出重大的減值撥備，因而引起對內部監控及監察方面的關注；減值估值的披露，於已公布的財務報表中被列為關鍵審計事項。
證監會提到，該會以試點工作為基礎，推出了「市場偵測模型」，當中運用了以AI驅動的分析方法來評估財務披露、市場趨勢及各項管治指標，以識別風險狀况加劇的公司。
另外，證監會指出，留意到上市公司的高層人員，或會利用貸款安排作為將公司資金轉移給關連方的手段，其貸款雖於安排上看似合法，但卻欠缺真正的商業目的，而且其後進行減值，實際上掩飾了屬欺詐性的資金流失。
證監會舉例，指尖悅動（6860）及向15名借款人授出20筆合共超過5億元的貸款。該公司其後錄得相關減值虧損約4.24億元。
證監會稱，指尖悅動於盡職審查方面出現重大疏忽，只有四筆貸款是有擔保，而有關證券卻被含糊地入帳為應收帳項，且沒有可識別的債務人。另有八筆貸款的資金被撥付予毫無關連的私人公司，而有至少三筆貸款未經行政總裁批准，違反了內部政策，而證監會先前曾對指尖悅動展開法律程序。
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