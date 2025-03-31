moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀王宗豪：近期港股配股抽水潮不代表港股估值見頂

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，近期大市值公司融資活動增加，但本季股權融資僅相當於香港市值的0.3%，仍遠低於2015及2021年佔市值約1%的歷史水平，因此瑞銀認為近期的股權融資行為並不代表估值已見頂。

王宗豪續指，股權融資後科技、工業、銀行、能源及材料領域的公司於未來一年通常跑贏同業，因為增量資金可能預示著未來盈利增長會更好，如公司投資擴大產能。他提到，而股權融資後的汽車和互聯網公司的歷史表現不一，他表示或因樣本量較小有關，而其其他行業的公司通常跑輸同業，因擔心股權融資後導致的稀釋影響。另他提到，A 股上市公司一般在股權融資後跑贏大盤，但其幅度不大。

王宗豪提到，香港股份總回購收益率仍保持於0.5%的較高年化水準，由於股價上漲和回購金額略有放緩，該收益率已下降，隨著股權融資增加，使香港的淨回購水準不如以往。

 

其他報道

2月外匯基金總資產按月減少1029億

本港2月新批出按揭貸款額按月升4.3%

全日沽空金額增3% 南方恒生科技增2倍 比率79% 9個月高

俊盟國際：助蒙古銀行T-Card拓展至在港消費

港2月零售總銷貨價值按年跌13% 遠遜預期

恒指收市跌307點 恒指、國指連升4個月 恒指第一季升15%

大新王祖興：料今年港CRE貸款額下跌 減息預期個人貸款需求升

市監局查長和賣港口交易 外交部：反對經濟脅迫、霸道霸凌損害他國正當權益行為

傳4月起A股交易時間縮短30分鐘 《證券時報》﹕假消息

京東工業昨第三度申請上市

理士冀第四季分拆海外業務到美國上市

中國財政部：將發5000億元特別國債注資國有大行 助提升穩健經營

國泰與蘇黎世保險成策略合作伙伴 國泰會員投保享每2元獲 1「亞洲萬里通」里數

摩通：對長和推遲交易不感意外 分析全球電訊業務傳聞非新鮮事

瑞穗：政策樂觀情緒推動 內地PMI超預期