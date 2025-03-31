瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，近期大市值公司融資活動增加，但本季股權融資僅相當於香港市值的0.3%，仍遠低於2015及2021年佔市值約1%的歷史水平，因此瑞銀認為近期的股權融資行為並不代表估值已見頂。
王宗豪續指，股權融資後科技、工業、銀行、能源及材料領域的公司於未來一年通常跑贏同業，因為增量資金可能預示著未來盈利增長會更好，如公司投資擴大產能。他提到，而股權融資後的汽車和互聯網公司的歷史表現不一，他表示或因樣本量較小有關，而其其他行業的公司通常跑輸同業，因擔心股權融資後導致的稀釋影響。另他提到，A 股上市公司一般在股權融資後跑贏大盤，但其幅度不大。
王宗豪提到，香港股份總回購收益率仍保持於0.5%的較高年化水準，由於股價上漲和回購金額略有放緩，該收益率已下降，隨著股權融資增加，使香港的淨回購水準不如以往。
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