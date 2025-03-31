廣汽（2238）國際副總經理王順勝在汽車發布會上表示，公司希望透過香港市場建立良好品牌形象，今年銷售目標約為2000輛，並正積極拓展各類銷售渠道。他強調，現時廣汽電動車的定價具競爭力，A級SUV產品的市場定位在全球頗具吸引力，並無漲價計劃。此外，公司計劃未來在香港推出混合動力車型，惟確切時間尚未確定，可能在今年下半年至明年之間。
在充電基礎設施方面，廣汽目標於2028年前在香港建立1000個充電樁，並與當地能源公司合作，主要佈局於商場、公共設施及加油站等地點，目前已展開相關工作。
對於近期比亞迪（1211）、小米（1810）及蔚來（9866）的配股融資，他表示，廣汽的融資計劃將以上市公告為準，但強調集團全球化戰略將結合當地合資合作模式，積極拓展海外市場。
談及近期緬甸地震對集團在東南亞工廠的運營情况影響，王順勝表示，集團在泰國、馬來西亞和印尼的工廠暫未受影響。同時，他指東南亞市場為廣汽海外拓展的重點之一，而中東市場亦表現不俗。目前廣汽業務已進入全球75個國家及地區，並計劃至2027年擴展至100個市場，挑戰全球50萬輛的銷售目標。
針對美國加徵關稅對中國電動車企的影響，他指出，廣汽埃安目前尚未進入北美市場，未受直接影響。另集團的本地化生產計劃正穩步推進，印尼工廠預計今年5月投產，將生產廣汽埃安系列車型。
廣汽埃安Aion V的Premium版本零售價為21.8萬元，早鳥優惠價20.8萬元；Luxury版本零售價為23.8萬元，早鳥優惠價22.8萬元，兩款車型的首批99輛享有此優惠，售完即止。公司形容這一價格策略較為進取。
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