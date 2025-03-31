香港人民幣存款在2月份上升4.9%，於2月底為10353億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額為10641億元人民幣，而1月份為13774億元人民幣。

金管局表示，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，無須過度解讀個別月份的波動。

2份貸款與墊款總額下跌0.2%，今年首兩個月下跌0.5%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款分別下跌0.2%及0.4%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由1月底的75.7%，下跌至2月底的73.5%。

2月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.8%，與去年同期比較均上升6.8%。2月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升4.4%，與去年同期比較上升5.3%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於2月份均上升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.4%。

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