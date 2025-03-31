moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

華為上季蝕3億元

彭博社報道，華為大舉投資電動汽車和晶片等領域之際，多年來首次出現季度淨虧損，業務整體出現放緩。

彭博社根據公司年度業績計算顯示，華為在截至去年12月的季度收入增長9.5%，達到約2760億元人民幣(下同)。此前，華為Mate系列設備日益流行，擠佔了蘋果公司的市場佔有率，推動其收入連續實現兩位數增長。

上季，華為淨虧損約3億元，而一年前公司因出售資產而錄得139億元的淨利潤。2020年，華為出售了榮耀，2021年又出售了部分伺服器業務。華為表示，去年在研發方面的投入為1797億元，比2023年增長9.1%，約佔整體收入的五分之一。

然而，得益於電動汽車在中國市場的迅速普及，為汽車製造商提供智能駕駛解決方案的業務去年首次實現盈利。收入增長四倍多。

包括手機、可穿戴設備和筆記型電腦的消費業務集團去年增長38%。據行業諮詢公司IDC稱，華為設備在中國智能電話市場的佔有率在過去一個季度增長20%以上，而蘋果則出現下滑。

2024年，雲計算業務增長8.5%，在DeepSeek問世後中國各地對人工智能的需求推動該業務增長。華為從中受益，因為中國買家無法在美國制裁下獲得先進的英偉達GPU。

核心電信業務去年增長5%。美國正在加大對歐洲運營商的壓力，要求其停止與華為的業務往來。

其他報道

港本財年首11月赤字923億元

金管局：2月港元存款升2.1% 人民幣存款升4.9%

廣汽埃安Aion V攻港 廣汽：冀透過香港建立品牌形象 今年銷售目標2000輛

瑞銀王宗豪：近期港股配股抽水潮不代表港股估值見頂

證監會：利用AI分析發現有公司批貸款時沒做好盡職審查

平保增持招行

2月外匯基金總資產按月減少1029億

本港2月新批出按揭貸款額按月升4.3%

全日沽空金額增3% 南方恒生科技增2倍 比率79% 9個月高

俊盟國際：助蒙古銀行T-Card拓展至在港消費

港2月零售總銷貨價值按年跌13% 遠遜預期

恒指收市跌307點 恒指、國指連升4個月 恒指第一季升15%

大新王祖興：料今年港CRE貸款額下跌 減息預期個人貸款需求升