彭博社根據公司年度業績計算顯示，華為在截至去年12月的季度收入增長9.5%，達到約2760億元人民幣(下同)。此前，華為Mate系列設備日益流行，擠佔了蘋果公司的市場佔有率，推動其收入連續實現兩位數增長。

上季，華為淨虧損約3億元，而一年前公司因出售資產而錄得139億元的淨利潤。2020年，華為出售了榮耀，2021年又出售了部分伺服器業務。華為表示，去年在研發方面的投入為1797億元，比2023年增長9.1%，約佔整體收入的五分之一。

然而，得益於電動汽車在中國市場的迅速普及，為汽車製造商提供智能駕駛解決方案的業務去年首次實現盈利。收入增長四倍多。

包括手機、可穿戴設備和筆記型電腦的消費業務集團去年增長38%。據行業諮詢公司IDC稱，華為設備在中國智能電話市場的佔有率在過去一個季度增長20%以上，而蘋果則出現下滑。

2024年，雲計算業務增長8.5%，在DeepSeek問世後中國各地對人工智能的需求推動該業務增長。華為從中受益，因為中國買家無法在美國制裁下獲得先進的英偉達GPU。

核心電信業務去年增長5%。美國正在加大對歐洲運營商的壓力，要求其停止與華為的業務往來。

其他報道

港本財年首11月赤字923億元

金管局：2月港元存款升2.1% 人民幣存款升4.9%

廣汽埃安Aion V攻港 廣汽：冀透過香港建立品牌形象 今年銷售目標2000輛

瑞銀王宗豪：近期港股配股抽水潮不代表港股估值見頂

證監會：利用AI分析發現有公司批貸款時沒做好盡職審查

平保增持招行

2月外匯基金總資產按月減少1029億

本港2月新批出按揭貸款額按月升4.3%

全日沽空金額增3% 南方恒生科技增2倍 比率79% 9個月高

俊盟國際：助蒙古銀行T-Card拓展至在港消費

港2月零售總銷貨價值按年跌13% 遠遜預期

恒指收市跌307點 恒指、國指連升4個月 恒指第一季升15%

大新王祖興：料今年港CRE貸款額下跌 減息預期個人貸款需求升