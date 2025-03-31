公司表示，目前，香港航空的航線網絡覆蓋亞太及北美地區超過30個主要城市。環亞集團則在全球150多個國家營運其旗艦環亞機場貴賓室，覆蓋香港航空航線網絡中幾乎所有目的地。今年，香港航空將開通更多的長途航線，進一步擴展其網絡，而環亞機場貴賓室已在這些目的地提供服務。

作為未來合作的一部分，環亞集團與香港航空將整合雙方的會員獎勵計劃，環亞集團的數碼體驗及獎勵計劃「Smart Traveller環亞通」，與香港航空的全球飛行常客獎勵計劃「金鵬俱樂部」。這包括促進雙方會員計劃積分互換的推廣活動，旅客亦有機會在「Smart Traveller環亞通」平台上兌換香港航空的特別優惠，包括電子禮券及季節性推廣。雙方還計劃開展市場行銷活動，互相推廣香港航空的套票及「Smart Traveller環亞通」的全球服務與產品。

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