香港航空與環亞集團簽署諒解備忘錄，香港航空的商務艙乘客和飛行常客會員將可使用全球各地的環亞機場貴賓室。
公司表示，目前，香港航空的航線網絡覆蓋亞太及北美地區超過30個主要城市。環亞集團則在全球150多個國家營運其旗艦環亞機場貴賓室，覆蓋香港航空航線網絡中幾乎所有目的地。今年，香港航空將開通更多的長途航線，進一步擴展其網絡，而環亞機場貴賓室已在這些目的地提供服務。
作為未來合作的一部分，環亞集團與香港航空將整合雙方的會員獎勵計劃，環亞集團的數碼體驗及獎勵計劃「Smart Traveller環亞通」，與香港航空的全球飛行常客獎勵計劃「金鵬俱樂部」。這包括促進雙方會員計劃積分互換的推廣活動，旅客亦有機會在「Smart Traveller環亞通」平台上兌換香港航空的特別優惠，包括電子禮券及季節性推廣。雙方還計劃開展市場行銷活動，互相推廣香港航空的套票及「Smart Traveller環亞通」的全球服務與產品。
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