雖然配股價較AH股有溢價，惟低於銀行資產淨值，何兆斌回應，目前銀行股在二級市場的股價普遍長期破淨，國有投資者減持現有股票亦按此價格，為遵循市場化原則，配股定價上就不宜與市場價格偏離度太大。他又指，該行已兼顧中小股東利益，發行定價較近期市場均價有較大幅度的溢價，新股亦設5年股票鎖定期，願意長期持有交行股票，不會在短期內對二級市場產生衝擊，有利於維護股價穩定。

另外，財政部以溢價參與是次大額定增，既是對該行發展和投資價值有信心，也最大限度地維護中小股東的利益，最大限度降低對中小股東權益的攤薄。

是次配股在A股市場進行，郵儲銀行副行長兼董事會秘書杜春野表示，國有大行A股估值水平普遍高於H股，此舉能夠最大限度保護包括A股和H股在內的全體股東的利益。是次配股在估值較高的A股進行，而財政部及其他國有股東亦在高於市場估值水平下溢價認購，認為可向資本市場注入強大信心，有助於銀行業估值的進一步修復。

他又指，除財政通過特別國債籌資，中國移動、中船集團均以自有資金參與本次增資，且鎖價定增，對市場影響小，充分保護了全體股東的利益，也體現國家對該行長期發展的堅定支持。

至於為何不採取公開配售或發行可轉債的方式補充資本，中國銀行（3988）董事會秘書卓成文回應，定向增發對資本市場的影響相對較小，補充核心一級資本的效率高，是目前市場條件下是基於實際情況的合理選擇，有助落實政策，提高資本質量，提升發行效率，保持股權結構相對穩定，較好地保障股東權益。

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