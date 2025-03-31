集團去年實現營業收入約為864.0億元，按年上升7.7%。毛利率 約為10.5%，同比下降4.8個百分點。截至去年底，已售未入賬銷售金額為人民幣 1,700.5億元，較年初下降 14.7%。

去年越秀錄得其他虧損淨額約13.95億元，主要包括ICC項目處置收益約8.68億元，投資物業年內重估淨跌值約7.27億元。

集團2024年採取精準投資策略，以低溢價獲取多宗優質地塊，分別於北京、上海、廣州、杭州、合肥、成都、西安等城市新增24幅土地， 總建築面積約為271萬平方米。一線城市新增土儲佔比超過 70%。去年亦成功實現了廣州3幅地塊的收儲，累計可盤活資金約135億元，進一步優化存量土地結構。集團截至去年底擁有總土地儲備約1,971萬平方米，96%分佈在一線城市和二線城市。

集團截至去年底的現金及現金等價物、定期存款、監控戶存款、定期存款及其他受限存款總額約為500.5 億元，較年初上升8.6%﹔剔除預收賬款後的資產負債率為 68.1%，淨借貸比率為51.7%。加權平均借貸年利率約為4.1%。

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