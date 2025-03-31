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致豐工業去年少賺近82% 末期息0.012元

致豐工業（1710）公布，2024年純利為860萬元，按年跌81.74%，每股盈利為0.086元﹔復派末期息，每股派0.012元。集團指，集團下半年業務表現強勁，由上半年虧損2590萬元，轉為全年錄得純利860萬元。

集團全年收益按年減13.2%至10.08億元，該下降主要是由於該等主要市場對智能售賣系統及開關電源 的需求減弱所致。毛利率按年減1.2個百分點至18.6%。

集團指，為應對挑戰，集團已策略性多元化發展至新能源領域，包括生產太陽能及風能設備所需的關鍵電子元件，以及開發集團著名自有品牌 「Deltrix」名下的電動汽車充電器，又擴大其全球產能以提高效率及競爭力，包括位於中國及泰國的新生產設施已分別於2023及2024財年投入運營﹔一座於英國租賃 的廠房將於2025年上半年投入運營等。

上述戰略舉措雖促進長期發展，但亦同時導致與提高產能及基礎設施投資相關的 行政開支及折舊成本增加。然而，電子製造服務業務於2024年下半年的強勁 表現有助將上半年虧損轉為全年溢利，部分抵銷了財務影響。

 

 

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