若將今年1月及2月零售數據合併分析則按年下降7.8%，謝邱安儀解釋，去年全年零售總銷貨價值跌7.3%，今年首兩月的跌幅和去年全年相若，屬於延續2024年帶來的跌幅，說明整體市場環境未有明顯變化。

至於今年3月零售表現，謝邱安儀指，受惠於上年復活節較今年提早帶來的低基數影響、商家加大促銷推廣力度及盛事經濟帶動旅客人流增長，令低單價商品從中受惠。協會五成受訪會員認為本月生意按年持平或微升，她形容已經較之前錄得較大改善。其中便利店、化妝品、超市等行業錄得單位數升幅；而另有五成會員表示生意錄得跌幅。

展望4月，近六成受訪會員預計生意情況會按年持平或微升，面對的最大挑戰將是復活節港人外遊及旅客消費力下降。她又强調，低迷的市場環境仍會持續一段時間。

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