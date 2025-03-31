零售管理協會主席謝邱安儀就政府統計處公布2月零售業表現回應，受去年2月農曆新年帶來的高基數影響，加上本地居民持續外遊及入境旅客消費模式改變，今年2月零售市場表現較弱，各零售分項普遍錄得按年下跌。而3月及4月則將受低基數影響，跌幅按年收窄。
若將今年1月及2月零售數據合併分析則按年下降7.8%，謝邱安儀解釋，去年全年零售總銷貨價值跌7.3%，今年首兩月的跌幅和去年全年相若，屬於延續2024年帶來的跌幅，說明整體市場環境未有明顯變化。
至於今年3月零售表現，謝邱安儀指，受惠於上年復活節較今年提早帶來的低基數影響、商家加大促銷推廣力度及盛事經濟帶動旅客人流增長，令低單價商品從中受惠。協會五成受訪會員認為本月生意按年持平或微升，她形容已經較之前錄得較大改善。其中便利店、化妝品、超市等行業錄得單位數升幅；而另有五成會員表示生意錄得跌幅。
展望4月，近六成受訪會員預計生意情況會按年持平或微升，面對的最大挑戰將是復活節港人外遊及旅客消費力下降。她又强調，低迷的市場環境仍會持續一段時間。
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