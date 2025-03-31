集團2024年純利約為10.4億元人民幣（下同），按年下降67.3%，不派末期息，已派中期息為0.173元，派息總額約佔核心淨利潤的44%。2024年全年股息為0.173元，較2023年末期息0.134元及中期息0.213元合計的0.347元，按年跌50.14%。

集團強調會以銷定產，今年銷售目標為1205億元，按年增5.2%，今年可供銷售貨值為2350億元，按51%去化率完成目標。

林紹遠指，去年集團淨投地權益金額300億元，投資強度約33.3%，認為「不算激進，不算保守」，今年亦會按此規劃投資約300億元。他認為「在市場沒有投資能力的企業，往後的業績承壓會大」，而集團保持一定投資強度，穩健投資，優化土儲及布局結構，相信可以優化業績結構，重視irr、現金回流等，能改善公司的業績及有較好效果，現時擁約3200億元的貨值，可供公司未來兩至三年發展。

談及近期多個一線及強二線城市出現「地王」，公司認為是市場對未來前景堅定看好，看到好城市、好地段的未來價值等，亦得益國家新房地產發展模式，擺脫以往限價帶來的產品限制等，「把市場交給市場」，帶來很多想像空間。目前出現的地王，可能是企業土儲不足或在今天看到市場帶來一定機會，至於風險則任何時候都有，風險偏好亦企業各有差異。

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