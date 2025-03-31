在美國持續對各國加徵關税，財務總監及公司秘書王華指出，中國對從美國進口原油及天然氣已分別加徵10%及15%關稅，在當前宏觀形勢及供求處於平衡，集團會在亞洲、歐洲及美洲約20個國家進口50種原油，來源多樣。至於是否影響進口結構，他說，會以滿足加工、需求、運輸成本、從中選擇性價比優的產品。集團會持續密切關注關稅的政策，並持續尋求降低採購成本。

集團正持續增儲上產，副總裁何江川指出，在2025年他們已經在內地鄂爾多斯、塔里木、四川及準噶爾等四個盤地錄得六大發現及十個項目，油氣接替率大於一，處於最好成果的水平。集團擬爭取未來五年接替率達到1。執行董事及總裁黃永章更指，集團正大力推進新能源和油氣融合發展的策略，並發展多能互補體系。當中新增風電500萬千瓦、按年增加33%；風光發電量達47.2億千瓦時；地熱供暖覆蓋面積按年增加超過45%至超過5000萬平方米。

至於在化工業務，副總裁李汝新稱，集團在產業化、高檔化做好工作，去在取得不錯成績。在新材料方面，更連續三年增加產量50%，至去年已增至超過200萬噸，並繼續部局推出其他新材料，冀帶來穩定回報予股東。王華進一步補充，集團在市值管理方面會持續關注，過去四年其股價保持上升，並且已於3月28日董事會通過回購A股及H股。

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