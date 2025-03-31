恒地指，集團將按既定計劃繼續拆卸該物業上之現有建築物，及按已經批准之建築圖則將該物業重新發展為一座新酒店，即樓高23層酒店，附設商舖並座落於兩層地庫上 的綜合項目，總樓面面積約137,885平方呎，包含99間酒店客房、店舖、餐廳、 宴會廳、約21個私家車車位及約2個電單車車位；並將會與美麗華集團就該新酒店探索進一步的新機遇。

在今年1月中，美麗華酒店公布，與恒地訂立買賣協議，向恒地收購毗鄰其正營運中的The Mira Hong Kong酒店後的尖沙咀金巴利道16號香檳大厦權益，作價31.2億元。由於美麗華在原先項目應佔業權一成，涉代價1.9億元的部份被收回，因此實際應付代價為29.3億元。

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