截至去年底的合約銷售額約為127.87億元，合約銷售面積約115.22萬平方米。去年收入約257.57億元，按年升約12.5%。去年租金收入及提供商業運營服務及住宅物業管理服務收入約為42.95億元，按年增5.2%。

去年毛利率為9.1%，按年降1.6個百分點，變動主要是由於地產行業經營環境嚴峻，基於謹慎原則對相關物業項目計提減值撥備增加所致。

去年集團錄得投資物業重估損失約33.27億元，較2023年同期重估損失約17.09億元擴大，主要由於房地產行業繼續下行，社會經濟內需不足，購物中心租賃需求下降所致。

截至去年底，寶龍現金及現金等價物及受限制現金合共約75.35億元，較2023年底減少約18.5%﹔借款總額約為577.21億元，較2023年底減少約1.9%﹔一年內到期的借款約261.8億元，一年後到期的借款315.41億元。淨負債比率約101.6%，按年增12個百分點。

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