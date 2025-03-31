集團解釋轉蝕的原因包括開發業務結算規模和毛利率顯著下降；新增計提了信用減值和存貨跌價準備；部分非主業財務投資出現虧損；為更快回籠資金，公司對資產交易和股權處置都採取更加堅決的行動，部分交易價格低於帳面值。同時2025年集團將面臨公開債務的集中兌付，流動性壓力進一步加大。

去年營業收入為3431.76億元，按年跌26.32%，經營活動產生的現金流量淨額為37.99億元，按年跌2.87%。去年的營業收入中，來自房地產開發及相關資產經營業務的營業收入為3,010.3億元，佔比 87.7%；來自物業服務的營業收入為331.3億元，佔比 9.7%。扣除稅金及附加前，房地產開發及相關資產經營業務的毛利率為7.2%，較2023年下降7.4個百分點，其中開發業務結算毛利率為6.9%﹔物業服務毛利率13.21%，較2023年下降1.75個百分點。

集團去年實現銷售金額2460.2億元，銷售回款率保持100%以上；大宗資產交易完成54個專案交易，合計簽約259億元；通過存量資源盤活新增和優化產能412億元，回收現金超百億。全年新增融資和再融資948億元，新增融資的綜合成本3.54%；經營性物業貸落地293億元；白名單專案申報178個。

截至2024年底，集團淨負債率為80.6%，較2023年底提高25.9個百分點；資產負債率為73.7%，較 023年底提高0.4個百分點。截至2024年底，有息負債合計3,612.8億元，202 年新增融資和再融資948億元，新增融資綜合成本3.54%，較2023年下降37個基點。