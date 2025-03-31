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貝萊德主席：完成購長和港口可坐擁100個碼頭 稱有能力營運

貝萊德主席勞倫斯‧芬克（Larry Fink）向股東發函指，人類在過去400多年來發明了一套獨一無二，且最具威力的工具—資本市場。他指當前市場見到坐擁巨額閒置資金，單在美國已經有多達25萬億美金閒置在銀行及貨幣市場基金，但是作為未來投資焦點的數據中心、電網及快速增長的私人公司，一般投資者較難接觸得到，因此貝萊德自2024年開始，由過往的傳統資產管理公司轉型，嘗試於基建市場捕捉機會。

他指出，在多國政府出現財政赤字時，不應該只由納稅人承擔基建成本的上升，就算科技公司有數以十億美元計的自由現金流，也未必能夠應付龐大基建投資。雖然他已見到私募信貸參與融資較前倍增，但是即使是機構投資者也難以建立其想構建的投資組合。他認為，貝萊德可以從中幫助解決公、私營市場的問題，如他們去年完成收購Global Infrastructure Partners（環球基建合伙人，下稱GIP），GIP已經擁有英國格域機場（Gatwick Airport）、在全球的40座數據中心，更可以作為全球需要68萬億美元的基建投資，與貝萊德的投資者建立管道聯繫。

今個月貝萊德更發布另一地標式的港口交易公告，透過原則性協議收購覆蓋23國43個港口網絡。現時全球20艘集裝箱貨輪當中便有一艘要每年停泊有關港口。今次收購更找來地中海航運（MSC）及全球最大貨櫃碼頭營運商之一Terminal Investment Ltd（TIL）。一旦落實及完成交易，投資組合便包括約100個碼頭。芬克強調他們有能力營運及投資該等碼頭。事實上，GIP是基建項目營運專家，從其經營格域機場期間，即著手削減大半安檢時間，以給予旅客更多時間去購物及飲食，最終提升機場盈利足以證明其管理能力。

等待完成GIP的收購項目之外，貝萊德去年夏季亦宣布計劃在私人市場，收購全球領先的數據中心經營商Preqin，去年底亦已提出收購高端私募信貸經理HPS Investment Partners（HPS）。 芬克相信該等收購項目，有助客戶更直接接觸到私人市場，為環球業務融資同時，亦帶動消費經濟。又表示投資者對他們收購GIP及HPS的反應、較集團預期更為熱烈，故預料收購有助貝萊德今年能獲得更多資金淨流入及增長。芬克相信集團的投資，既為亞洲及中東國家資本市場助力，亦為集團未來增長舖路。

芬克續稱，若需要耗時13年去等當局批建高伏等電力供應線路，根本難以讓人們民主化參與投資。反而中國在這方面批建速度更快，僅為歐美所需時間的四分之一。他更以比亞迪（1211）為例，指出比亞迪較世界任何一家電動車公司銷售更多電動車，造價更低至1萬美元之譜，歐美同業無法可比。他相信歐洲決策者已經醒覺，並正回應問題。至於美國，他擔心債務失控，美元地位會讓位予數字資產如比特幣。他看好任何資產包括股票、債券及基建都可代幣化，令到接入投資項目、投票決策及取得回報的過程更為民主。