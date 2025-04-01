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道指升417點 納指見半年低 金龍指數連跌兩日 金價續創新高

美債息降，息差收窄，美3個月10年期債息續倒掛，近一個月最闊。金龍指數連跌兩日，見1個月低。道指、標指升，納指見半年低。金價曾高見3127.92美元，創紀錄新高。

特朗普稱最早周二晚間將公布對等關稅更多細節。據悉美國汽車製造商正在游說政府，希望把低成本汽車零組件排除在關稅之外。全美各地調查顯示，美國企業紛紛暫時擱置支出計劃，等待關稅和減稅政策落地。紐約聯儲行長表示，美國目前未陷入滯脹，但關稅恐致通脹升溫。另一位聯儲局官員Barkin不認同通脹「暫時論」，稱減息前必須確信通脹會走低。

個股方面，法國以違反競爭法為由對蘋果開出1.5億歐元罰單。英特爾CEO陳立武表示，將把非核心業務分拆出來並創造新產品。

道瓊斯工業平均指數收漲417點，升幅1.01%，報42001點。標普500指數收漲30點，升幅0.56%，報5611點。納斯達克綜合指數收跌23點，或0.14%，報17299點。

Sherwin-Williams升2.78%，報349.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而微軟跌0.9%，報375.39元，拖累道指20點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.13元，升1.94%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報154.64元，升0.2%，亞馬遜(美：AMZN)收市報190.26元，跌1.27%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報576.36元，跌0.06%，英偉達(美：NVDA)收市報108.38元，跌1.17%，微軟(美：MSFT)收市報375.39元，跌0.9%，Tesla (美：TSLA)收市報259.16元，跌1.66%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.51%，報533點。德國DAX指數收跌1.33%，報22163點；法國CAC 40指數跌1.59%，報7790點；英國富時100指數收跌0.88%，報8582點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.61%，報7664點。

美國2年期債息曾跌最多1.99%，是3月28日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3.8339厘，是3月11日3.8253厘後最低。收市報3.8832厘，是2024年10月3日後收市新低，當日報3.7053厘。連跌3日，累計跌0.1334厘，對上一次連跌3日是3月20日。

美國10年期債息曾跌最多1.58%，是3月28日後最大跌幅，當日跌幅為2.61%。低見4.1823厘，是3月20日4.1721厘後最低。收市報4.2053厘，是3月3日後收市新低，當日報4.1551厘。連跌2日，累計跌0.1542厘，對上一次連跌2日是3月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月19日。

美2年期10年期債息差曾低見31.403基點，是3月26日29.453基點後最窄。收市報31.799基點，是3月25日後收市最窄，當日報29.163基點。連續2日收窄，累計4.756基點，對上一次連跌2日是3月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月13日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴至14.209基點，是3月4日22.55基點後最闊。收市報9.883基點，是3月3日後收市最闊，當日報14.9基點。連續2日擴闊，累計16.003基點，對上一次連續2日是3月18日。

金龍指數曾跌最多2.29%，是3月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見7534.95點，是3月4日7416.73點後最低。收市報7664.88點，是3月4日後收市新低，當日報7587.47點。連跌2日，累計跌294.32點，對上一次連跌2日是3月19日。

道指曾升最多1.36%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見42147.38點，是3月28日42258.15點後最高。收市報42001.76點，是3月27日後收市新高，當日報42299.7點。

標指曾升最多0.84%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.9%。高見5627.56點，是3月28日5685.89點後最高。收市報5611.85點，是3月27日後收市新高，當日報5693.31點。

納指曾跌最多2.71%，是3月28日後最大跌幅，當日跌幅為2.93%。低見16854.37點，是2024年9月11日16787.84點後最低。收市報17299.29點，是2024年9月10日後收市新低，當日報17025.88點。連跌4日，累計跌972.57點，對上一次連跌4日是2月25日。

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