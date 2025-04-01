個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.85%，折合報496.66元；阿里巴巴（9988）跌0.15%，折合報128.59元；美團（3690）跌1%，折合報156.92元；匯控（0005）跌0.58%，折合報89.35元；建行（0939）升2.71%，折合報6.86元。

道期現跌0.22%；標期現跌0.34%；納期現跌0.41%。日本東證指數現升1.14%；韓國KOSPI指數現升1.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.47%。

VIX指數隔晚升2.9%或0.63點，報22.28點。

紐油現跌0.11%或0.07美元，報71.4美元；布油現跌0.08%或0.06美元，報74.71美元；金價現升0.04%或1.3美元，報3124.87美元；LME 銅期貨隔晚跌0.86%或84.5美元，報9710美元。比特幣現升0.31%或257.76美元，報82679.06美元；美國10年期債息現升0.18%或0.0076厘，報4.2129厘。

今日焦點股份可留意：

貝萊德主席：完成購長和（0001）港口可坐擁100個碼頭，稱有能力營運。

萬科（2202）去年盈轉虧，蝕494億人幣。

寶龍地產（1238）去年虧損擴大至近58億人幣，續不派末期息。

恒地（0012）售香檳大厦地皮予美麗華酒店議案遭否決。

中石油（0857）料今年每桶油價70至75美元，尋多源採購降成本。

太平洋網絡（0543）去年轉賺4374萬人幣，末期息4.5分多13%。

越秀地產（0123）罕有不派末期息，董事長：因為「年中派多了」。越秀地產去年少賺67%，不派末期息。

國泰（0293）旗下香港快運5月29日開通浙江省義烏航線，每周3班往返。

致豐工業（1710）去年少賺近82%，末期息0.012元。

交行（3328）：配股短期攤薄每股派息，惟屬中長期必要之舉。

富力（2777）：高院駁回旗下兩間附屬清盤呈請。

廣汽（2238）埃安Aion V攻港，廣汽：冀透過香港建立品牌形象，今年銷售目標2000輛。

平保增持招行（3968）。

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