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恒指高開97點 科指升0.88% 網易升1.6% 小鵬升3.9%

恒指今早高開97點或0.43%，報23217點，大市成交金額22億元；國指今早高開44點或0.53%，報8561點。恒生科技指數開市報5441點，升0.88%。上升股份比例為11.68%，下跌為3.81%，無升跌為84.49%。

藍籌57隻升，12隻下跌，14隻無升跌。網易（9999）升1.65%，報160.6元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌1.43%，報7.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，3隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報81.9元，升3.93%；跌幅最大的是理想（2015）開市報98.4元，跌0.66%。

恒指續低於10天線(23675.6點)。科指重上50天線(5436.76點)。

貝萊德主席：完成購長和（0001）港口可坐擁100個碼頭，稱有能力營運。開市報44元，升0.57%。

萬科（2202）去年盈轉虧，蝕494億人幣。開市報5.51元，跌0.54%。

寶龍地產（1238）去年虧損擴大至近58億人幣，續不派末期息。無成交，報0.375元。

恒地（0012）售香檳大厦地皮予美麗華酒店議案遭否決。開市報22.4元，升0.22%。

中石油（0857）料今年每桶油價70至75美元，尋多源採購降成本。開市報6.35元，升0.95%。

太平洋網絡（0543）去年轉賺4374萬人幣，末期息4.5分多13%。開市報0.415元，跌5.68%。

越秀地產（0123）罕有不派末期息，董事長：因為「年中派多了」。越秀地產去年少賺67%，不派末期息。開市報5.19元，跌1.89%。

國泰（0293）旗下香港快運5月29日開通浙江省義烏航線，每周3班往返。開市報10.02元，跌3.28%。

致豐工業（1710）去年少賺近82%，末期息0.012元。無成交，報0.13元。

交行（3328）：配股短期攤薄每股派息，惟屬中長期必要之舉。開市報6.96元，無升跌。

富力（2777）：高院駁回旗下兩間附屬清盤呈請。開市報1.05元，升0.96%。

廣汽（2238）埃安Aion V攻港，廣汽：冀透過香港建立品牌形象，今年銷售目標2000輛。開市報3.19元，跌0.62%。

平保增持招行（3968）。開市報45.9元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，赤峰黃金（6693）創上市新高，見16.6元，開市報16.6元，升0.85%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2250元，開市報2250元，升0.18%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見289元，開市報289元，升0.59%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.6元，開市報15.6元，升0.45%；優趣匯控股（2177）創52周高，見2.11元，開市報2.11元，升0.96%。

破底股方面

創52周低，包括，ASMPT（0522）低見54.3元，開市報54.3元，跌0.09%。

異動股

上升異動股，包括，廣聯工程控股（1413）開市報0.093元，升14.81%；永泰生物－Ｂ（6978）開市報4.98元，升11.91%；懶豬科技（8379）開市報0.19元，升11.11%；INTL GENIUS（0033）開市報2.9元，升9.43%；匯量科技（1860）開市報7.5元，升8.38%；邁富時（2556）開市報56.55元，升7.71%；大唐環境（1272）開市報1.21元，升7.08%；草姬集團（2593）開市報1.77元，升6.63%；國茂控股（8428）開市報0.42元，升6.33%；國美零售（0493）開市報0.018元，升5.88%；正商實業（0185）開市報0.098元，升5.38%。

下跌異動股，包括，力圖控股（1008）開市報0.218元，跌14.51%；中國新華教育（2779）開市報0.55元，跌14.06%；偉能集團（1608）開市報0.3元，跌13.04%；恆泰裕集團（8081）開市報0.046元，跌9.8%；宏強控股（8262）開市報0.066元，跌9.59%；國農金融投資（8120）開市報0.385元，跌9.41%；新吉奧房車（0805）開市報1.3元，跌9.09%；REGAL INT'L（0078）開市報1.59元，跌8.62%；時代中國（1233）開市報0.27元，跌8.47%。

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