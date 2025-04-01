恒指今早高開97點或0.43%，報23217點，大市成交金額22億元；國指今早高開44點或0.53%，報8561點。恒生科技指數開市報5441點，升0.88%。上升股份比例為11.68%，下跌為3.81%，無升跌為84.49%。