3月份，中國製造業經濟加速擴張，新訂單持續增長，支撐產出加速擴張。新出口訂單創近一年最快增速。用工量也輕微上升。價格方面，平均投入成本在6個月來首次出現回落，製造商持續降低產品銷售價格。據反映，市場競爭加劇，對今年第一季度末的銷售價格造成下行壓力。

業界對未來一年的生產前景也表示樂觀。不過，3月份企業樂觀度進一步跌破長期均值。部分企業表示，全球貿易壁壘增加，不確定性隨之上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業就業微改善，製造業就業指數自2023年9月起首度落於擴張區間。市場持續回暖對企業就業略有拉動，但幅度較為微弱。製造業出廠價格連續第四個月位於收縮區間，不過消費品銷售價格按月上漲。

王喆表示，整體而言，3月，製造業供需持續擴張，出口延續增勢，就業略有增加，企業增加購買以補充原料庫存，物流出現小幅延遲。價格方面則依舊承壓。今年前兩個月，各項主要宏觀經濟指標符合或略高於市場預期，經濟運行起步平穩，發展態勢呈現回升向好跡象。不過當前就業市場依然較為低迷，通貨緊縮壓力客觀存在，歸根究底在於國內有效需求不足，市場主體樂觀預期不強。

報告內容：

3月份，中國製造業經濟加速擴張，新訂單持續增長，支撐產出加速擴張。新出口訂單尤其突出，創下將近一年來最快增速。中國製造商因此增加採購，用工量也輕微上升。業界對未來一年的生產前景也表示樂觀。

價格方面，平均投入成本在6個月來首次出現回落，但供應端表現欠佳。受益於成本下降，製造商持續降低產品銷售價格。

3月，製造業產量連續第三個月加速擴張，推動最新PMI指數上升。中國製造業企業增加產量，以滿足新訂單增長。需求環境改善，業務開發取得成效，加上新產品問世，為最近新訂單增長提供基礎。外需也有改善，企業的新出口訂單錄得將近一年來最快增速。

新訂單增長，進一步加劇中國製造業的業務積壓，未完成業務量連續第六個月上升。為此，製造商增加人手，用工規模在2023年8月後首次出現回升，但增幅僅算輕微。

同時，為配合生產需求，製造商的採購活動加速擴張。隨著採購持續擴張，採購庫存恢復上升。廠商也提到，提高生產資料的庫存是為了因應供應放緩。當月投入品交期出現延宕，這在去年10月後尚屬首見，據反映原因普遍是運輸延誤。

另一方面，成品庫存連續第二個月下降。3月份，為完成訂單，企業調用了成品庫存出貨。

價格方面，由於供應商提供折扣，加上部分原料降價，投入品價格在6個月來首次出現回落。3月份，隨著成本負擔減輕，製造商得以降低產品出廠價格。出口價格也輕微下降。據反映，市場競爭加劇，對今年第一季度末的銷售價格造成下行壓力。

最後，企業對業務前景保持樂觀，認為新產品問世和促銷措施將有助於刺激未來12個月的銷售和生產。不過，3月份企業樂觀度進一步跌破長期均值。部分企業表示，全球貿易壁壘增加，不確定性隨之上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月財新中國製造業PMI錄得51.2，較前月上升0.4個百分點，製造業景氣度連續第六個月維持在榮枯線之上並錄得去年12月以來的最佳表現。製造業供需持續增加。市場需求持續改善，產品推廣取得良好效果，製造業訂單增加，生產亦隨之擴張。3月，製造業生產指數和新訂單指數分別連續17個月和6個月位於擴張區間，前者還錄得近四個月以來新高。海外需求延續前月良好動能，新出口訂單指數在擴張區間內上升並錄得去年5月以來最高值。

王喆表示，製造業就業微改善。市場持續回暖對企業就業略有拉動，但幅度較為微弱。3月，製造業就業指數自2023年9月起首度落於擴張區間，投資品及中間品生產企業員工數量增加。

王喆表示，市場的改善持續，累積未處理訂單，積壓工作指數連續第六個月高於榮枯線。製造業價格疲軟。部分大宗商品價格下降，原料供應商亦給予折扣，製造業購入物價指數近半年來首度低於榮枯線。成本端價格的下降令製造業企業面對激烈的市場競爭時降價促銷意願更強，製造業出廠價格連續第四個月位於收縮區間，不過消費品銷售價格按月上漲。

王喆表示，供應商物流略有遲滯。市場較為活躍，個別供應商運輸物流時間出現延長，供應時間指數自去年11月以來首次回到榮枯線之下，投資品物流遲滯最明顯。庫存方面，兩個庫存指數一榮一枯，市場需求尚可的背景下，製造業企業採購量增加並主動補充原材料庫存，而產成品庫存被動減少。

王喆表示，製造業企業家維持樂觀情緒。多數製造業企業對未來經濟前景保持樂觀，也有企業對可能的貿易摩擦持謹慎態度。3月，生產經營預期指數繼續位於擴張區間並高於該指數2024年全年均值約1個百分點。

王喆表示，整體而言，3月，製造業供需持續擴張，出口延續增勢，就業略有增加，企業增加購買以補充原料庫存，物流出現小幅延遲。價格方面則依舊承壓。今年前兩個月，各項主要宏觀經濟指標符合或略高於市場預期，經濟運行起步平穩，發展態勢呈現回升向好跡象。不過當前就業市場依然較為低迷，通貨緊縮壓力客觀存在，歸根究底在於國內有效需求不足，市場主體樂觀預期不強。

王喆表示，今年政府將大力提振消費作為經濟工作的首要任務，這需要政策在穩定勞動力就業、減輕居民生活負擔、增加居民可支配所得方面多做文章，穩股市樓市、增加居民財產性收入亦是促進消費的重要保障。2025年，外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀政策更需積極有為、靠前發力，呵護經濟持續向好。

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