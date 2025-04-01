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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見7周低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌10.19點子至3.6256%，是2月12日後最低，當日報3.62101%。對上一次連跌4日是3月4日，當日拆息報3.87155%。

港元現報7.7809元貶值4點子，曾貶值最多7點子，報7.7812元，亦曾升值最多15點子，報7.779元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌95.48點子至2.9%，是3月27日後最低；1星期HIBOR跌8.98點子至3.33702%，是3月24日後最低；2星期HIBOR跌9.36點子至3.42179%，是3月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.11點子至3.83131%，是2月14日後最低；6個月期HIBOR跌2.61點子至3.9481%，是2月17日後最低；12個月期HIBOR跌1.92點子至4.03387%，是2月18日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減12.6億元，至總數19771.17億元，是3月27日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減17.7億元，至總數6080.25億元，是3月27日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.27億元，是2024年11月26日後最低。收市總結餘為446.21億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增5.14億元，至總數13112.44億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增19.24億元，至總數12043.31億元，是3月5日後最高。

美匯美息

美元指數現報104.129貶值0.081點或0.08%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32365%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.587%，連續5日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續5日擴闊，是2025年1月14日，當日利差報-0.3152%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor升8.4點子至1.823%，是2月28日後最高；1星期Shibor跌21.6點子至1.807%，是3月24日後最低；2星期Shibor跌30.9點子至1.923%，是3月14日後最低；1個月期Shibor跌1.2點子至1.916%，是3月7日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.7點子至1.916%，是2月27日後最低；6個月期Shibor跌0.7點子至1.916%，是2月27日後最低；1年期Shibor跌0.5點子至1.921%，是2月27日後最低。

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