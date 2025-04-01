恒指今早高開97點，高位升337點，低位升87點，高低波幅250點。上升股份比例為36.48%，下跌為20.75%，無升跌為42.75%。

恒指半日升244點或1.06%，報23363點，大市成交金額1264億元；國指升94點或1.11%，報8611點。恒生科技指數收報5491點，升1.8%。

藍籌股成交金額474.09億元，佔大市成交37.5%；科指成份股成交金額320.1億元，佔大市成交25.32%；國指成份股成交金額435.52億元，佔大市成交34.45%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.45億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.39%，至143.08億元，佔大市成交11.31%。牛熊證成交金額69.06億元，減少16.84%；窩輪成交金額74.01億元，減少26.93%。

藍籌66隻升，16隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升12.75%，收報5.57元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌3.6%，收報13.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報85.6元，升8.63%；跌幅最大的是美的集團（0300）收報76.75元，跌2.85%。

恒指續低於10天線(23690.25點)。科指重上50天線(5437.76點)。

北水南下合計淨流入44.71億元，較上日增加53.42%，連續第8日流入，累計流入468.32億元，對上一次連續8日淨流入是2024年12月30日。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）548.22億元，較上日減51.12%，佔香港市場成交額由上日的21.79%減至21.67%。

京東（9618）在港開啟新一輪商家招募計劃 限時不收年費及佣金。收報163元，升1.37%。

中國高速傳動（0658）附屬就資金挪用案向豐盛中國高速傳動收報0.89元，升1.14%。

豐盛控股（0607）停牌。

貝萊德主席：完成購長和（0001）港口可坐擁100個碼頭，稱有能力營運。收報44.3元，升1.26%。

萬科（2202）去年盈轉虧，蝕494億人幣。收報5.59元，升0.9%。

寶龍地產（1238）去年虧損擴大至近58億人幣，續不派末期息。收報0.38元，升1.33%。

恒地（0012）售香檳大厦地皮予美麗華酒店議案遭否決。收報22.45元，升0.45%。

中石油（0857）料今年每桶油價70至75美元，尋多源採購降成本。收報6.44元，升2.38%。

太平洋網絡（0543）去年轉賺4374萬人幣，末期息4.5分多13%。收報0.425元，跌3.41%。

越秀地產（0123）罕有不派末期息，董事長：因為「年中派多了」。越秀地產去年少賺67%，不派末期息。收報4.84元，跌8.51%。

國泰（0293）旗下香港快運5月29日開通浙江省義烏航線，每周3班往返。收報9.87元，跌4.73%。

致豐工業（1710）去年少賺近82%，末期息0.012元。收報0.128元，跌1.54%。

交行（3328）：配股短期攤薄每股派息，惟屬中長期必要之舉。收報6.97元，升0.14%。

富力（2777）：高院駁回旗下兩間附屬清盤呈請。收報1.09元，升4.81%。

廣汽（2238）埃安Aion V攻港，廣汽：冀透過香港建立品牌形象，今年銷售目標2000輛。收報3.26元，升1.56%。

平保增持招行（3968）。收報45.8元，跌0.22%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.26元，收報11.12元，升1.65%；德林國際（1126）創上市新高，見6.97元，收報6.84元，升9.27%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.75元，收報9.55元，升3.35%；中環新能源（1735）創上市新高，見10.7元，收報10.28元，升16.16%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.39元，收報1.39元，升6.92%；藥明合聯（2268）創上市新高，見49.5元，收報48元，升8.11%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見833.5元，收報830元，升13.85%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見313元，收報308.2元，升5.98%；康方生物（9926）創上市新高，見88.8元，收報88.3元，升15.88%；衛龍美味（9985）創上市新高，見16.78元，收報16.1元，升5.78%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見166.6元，收報165.2元，升5.56%；腦動極光（6681）創上市新高，見7.81元，收報7.76元，升6.45%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見16.9元，收報16.54元，升0.49%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2261元，收報2260元，升0.62%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1115.65元，收報1115.65元，升0.01%；價值黃金（3081）創上市新高，見74.12元，收報74.12元，升0.68%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.2元，收報1177.2元，升0.06%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.765元，收報5.04元，升0.5%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見289元，收報289元，升0.59%；華夏恒生生科－Ｒ（83129）創上市新高，見11.04元，收報11.04元，升6.26%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見69.3元，收報69.3元，升1.02%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.75元，收報15.75元，升1.42%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.96元，收報3.95元，升4.5%；深圳國際（0152）創52周高，見8.1元，收報8.02元，升1.91%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.56元，收報0.55元，升3.77%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.65元，收報9.64元，升4.33%；國富創新（0290）創52周高，見1.54元，收報1.52元，升1.33%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見7.18元，收報7.02元，跌1.68%；藥明生物（2269）創52周高，見29.15元，收報28.15元，升4.07%；翰森製藥（3692）創52周高，見25.9元，收報24.95元，升1.84%；百濟神州（6160）創52周高，見178元，收報174.1元，升4.75%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.075元，收報0.075元，跌14.77%；德泰新能源集團（0559）低見0.12元，收報0.12元，跌7.69%；未來世界控股（0572）低見0.41元，收報0.415元，跌3.49%；中國鑄晨８１（0810）低見0.149元，收報0.15元，跌3.85%；華音國際控股（0989）低見0.23元，收報0.23元，跌2.54%；看通集團（1059）低見0.185元，收報0.185元，跌2.63%；聯洋智能控股（1561）低見0.065元，收報0.065元，跌7.14%；朗詩綠色生活（1965）低見0.154元，收報0.154元，跌2.53%；出門問問（2438）低見0.355元，收報0.375元，升2.74%；連連數字（2598）低見6.31元，收報6.5元，跌7.14%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，協鑫科技（3800）低見0.95元，收報0.98元，無升跌；海港企業（0051）低見4.54元，收報4.54元，跌0.87%；進智公共交通（0077）低見0.46元，收報0.46元，跌1.08%；HYPEBEAST（0150）低見0.16元，收報0.162元，跌4.14%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；德永佳集團（0321）低見0.69元，收報0.7元，無升跌；ASMPT（0522）低見54.3元，收報55.6元，升2.3%；上實城市開發（0563）低見0.295元，收報0.295元，跌1.67%；利亞零售（0831）低見0.31元，收報0.31元，無升跌；中國港能（0931）低見0.215元，收報0.233元，跌2.51%。

異動股

上升異動股，包括，LEGION CONSO（2129）創52周高，見0.156元，收報0.145元，升26.09%；卓爾智聯（2098）收報0.3元，升22.45%；宜明昂科－Ｂ（1541）收報7.14元，升22.26%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.62元，升21.57%；能源及能量環球（1142）收報0.75元，升20.97%；開達集團（0180）收報0.295元，升19.92%；興利（香港）控股（0396）收報0.104元，升19.54%；億勝生物科技（1061）創52周高，見4.74元，收報4.59元，升17.69%；昌利控股（8098）收報0.048元，升17.07%；北京能源國際（0686）收報1.18元，升16.83%；萬咖壹聯（1762）創52周高，見0.72元，收報0.7元，升16.67%。

下跌異動股，包括，匯隆控股（8021）收報0.031元，跌20.51%；華美樂樂（8429）收報0.036元，跌20%；福田股份（8196）收報0.46元，跌16.36%；中國水業集團（1129）收報0.28元，跌15.15%；遊萊互動（2022）收報0.051元，跌15%；REGAL INT'L（0078）收報1.48元，跌14.94%；新利軟件（8076）收報0.023元，跌14.81%；世紀城市國際（0355）創上市新低，見0.075元，收報0.075元，跌14.77%；金力集團（3919）收報0.043元，跌14%；樂氏國際控股（1529）收報0.161元，跌13.9%；浙江聯合投資（8366）收報0.019元，跌13.64%。

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