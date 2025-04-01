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半日沽空金額減23% 南方恒生科技減27%

大市半日沽空金額153.9億元，較上日減少23.17%，沽空金額佔大市成交比率為12.17%。

沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）15.53億元，較上日減少27%。上日流通股份減0.2%或1650萬個，至80.46億個，是3月28日後最少，當日達80.62億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.45%或2900萬個，至64.13億個，是3月28日後最少，當日達64.42億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減3.86%或1516.91萬個，至3.76億個，是3月28日後最少，當日達3.92億個。

沽空增幅最多的股份為，ＸＩ二南英偉（7388）增加28343.99%，至52.82萬元；沽空減幅最多的股份為，博時以太幣（3009）減少99.81%，至282元。

藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率53.51%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率52.41%。

其餘請看附圖。

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