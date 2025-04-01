長和（0001）出售巴拿馬港口風波持續發酵。《大公報》再度就事件發表評論文章，重申長和的港口交易涉及國家安全和利益，作為香港的重要企業，必須尊重國家利益，立即終止錯誤交易。
文章指，當前美國千方百計圍堵遏制中國之際，那些過去充分享受「一國兩制」制度紅利、從國家發展中獲得巨大利益的香港企業，本該具有最基本的道義和大義，主動捍衛國家利益。
國家市場監督管理總局就長和出售港口交易進行審查。文章指出，近日香港出現一些歪論，例如聲稱審查會破壞「一國兩制」、破壞香港地位；還有人稱要「靜一靜、等一等，不要急着干預」云云。文章強調，是次國家依法審查就是維護國家安全的切實行動，有關措施不會破壞香港的獨特角色，更能進一步維護香港的良好發展環境。
文章批評，「有關企業『只談交易、不講國安』，更在長達一個月時間裏不斷迴避問題，甚至玩『公關』伎倆以混淆視聽，這才是無視『一國』原則、有損『一國兩制』的行為。文末再次重申，「大義面前無小事」，籲長和盡快回頭。
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