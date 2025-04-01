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游學修、許賢及蘇致豪創辦YouTube頻道「試當真」宣布今年10月停運

本地YouTube頻道「試當真」選擇在今日（4月1日愚人節）宣布，將於今年10月26日即頻道五周年當天停止運作。

試當真於其社交媒體facebook及Instagram帳號發文，稱「為貫徹本台風格，選擇在四月一日宣佈，也算是一種玩笑，但以下內容並非惡作劇。」

帖文續稱，經過多番考慮和認真討論，試當真YouTube Channel決定將於2025年10月26日五週年停止運作，並會在未來半年作最後衝刺，好好享受認真創作，歡迎廣告客戶作最後支持。

不過由於今天是愚人節，網民留言反應不一，有相信停運屬實，亦有不少留言稱「唔信」。

「試當真」YouTube頻道由藝人游學修、網絡創作人許賢、蘇致豪於2020年共同創辦，其後快速竄紅，目前有55.4萬位訂閱者，共上載1779部影片，暫時觀看次數最多影片為「試玩毛EP05《墨魚遊戲》Cuttlefish Game」，達316萬次。

以下為帖文全文：

早晨！

為貫徹本台風格，選擇在四月一日宣佈，也算是一種玩笑，但以下內容並非惡作劇。

經過多番考慮和認真討論，試當真YouTube Channel決定將於2025年10月26日五週年停止運作。

我們希望有始有終，在未來半年作最後衝刺，好好享受認真創作，歡迎廣告客戶作最後支持。

除了每週試映劇場及電影製作進行中，我們將舉辦《試當真喜劇大短片比賽》，發掘新人為網絡創作出一分力，歡迎任何人仕參加。

與此同時，我們亦會開拍數集試玩毛，包括《墨魚遊戲2》，作為告別禮送給觀眾。

感謝大家5年來一起試過認真，認真試過。

多謝！

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