羅博仁今日在港交所網頁刊發了「香港ETP生態圈：構建成功的基礎」的觀點文章，提到於港交所上市的ETP數量已從2020年底的146隻增加至2024年底的194隻。

他續稱，香港擁有亞洲最多元化的ETP產品生態圈之一，新產品法規的訂立、將ETF納入滬深港通以加強與內地的互聯互通，以及推出備兌認購期權及虛擬資產ETF等新資產類別，都為ETP生態圈注入更多活力。

港交所從多方面優化市場結構，提升交易效率，降低交易成本，幫助國際發行人進入本港ETP市場，計劃在2025年進一步採用網絡平台，將ETP一級市場的申購及贖回機制數碼化。

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